Gabriel vyrába kožené produkty: Ak vidíte na trhoch toto, treba spozornieť. Vyrobiť poctivý opasok trvá niekoľko hodín

Gabriel Turčík sa venuje remeslu, ktoré dnes už nie je až také bežné. Vyrába všetko možné aj nemožné — z kože. Ako sa dozvedáme z webu obchodu PerunShop, približuje ľuďom dávnu tradíciu. Vyrába predmety s keltskou, ale najmä slovanskou a folklórnou tematikou. Gabriela, ku ktorého vlastnoručne vyrobeným produktom sa ľudia radi vracajú, sme sa pýtali, čo všetko výroba zahŕňa a či je možné sa na Slovensku týmto remeslom uživiť.

Ako ste sa dostali k vyrábaniu vecí z kože? Čo vás k tomu priviedlo? Ako sa človek môže stať v tomto smere profesionálom? Ako dlho vám trvalo, kým ste sa s kožou naučili pracovať?

Už ako malý chlapec som za zaujímal o históriu a kultúru. Prostredníctvom toho som po štúdiu na vysokej škole vytvoril internetový obchod, ktorého súčasťou boli okrem iného aj kožené výrobky. Práve tie sa mi zapáčili natoľko, že som už v raných časoch obchodu skúšal niečo z kože vyrobiť aj sám.

Chýbali mi však základné informácie. V tomto smere pomohol internet a sociálne siete. Všetko bolo o skúšaní, získaní návykov čo a ako robiť. Práci s kožou sa venujem už 10 rokov a stále sa učím, vylepšujem techniky, zdokonaľujem sa pri tvorbe, aby som napredoval.

Ako dlho trvá vyrobiť napríklad koženú tašku alebo opasok? Čo všetko proces výroby zahŕňa?

Práca s kožou predstavuje obrovský priestor. Kožiari sa špecializujú, či venujú konkrétnemu druhu kože, výrobkom a hlavne spôsobom výroby. Je to malá alchýmia, kde sa skúša, čo je dobré, čo robiť inak. Práve tak vznikajú výrobky či techniky, ktoré už na prvý pohľad nesú podpis daného kožiara.

Moja tvorba pozostáva z prírodnej nefarbenej hovädzej kože, „hladenice“ rôznych hrúbok. Na opasok využívam 3 až 5 milimetrov hrubú kožu, ktorá musí byť dostatočne pevná, aby sa nenatiahla a nedeformovala.

Po narezaní koženého pásu nasleduje zdobenie, a to buď razničkami, alebo ručným tepaním. Po vyschnutí pokračujem farbením, lakovaním, orezávaním a hladením hrán a nakoniec nanesením balzamu. Pracku ručne prišijem a práca je hotová. Pri opasku, napr. s iniciálou, strávim približne 3 hodiny čistej práce, pri zložitejšom zdobení aj viac.

Čo vám zatiaľ trvalo najdlhšie vyrobiť resp. to bolo na výrobu najnáročnejšie? Aký najdrahší či najzvláštnejší kožený predmet ste zatiaľ vyrobil? Vyrábate predmety aj na želanie, podľa predstáv kupujúcich?

K časovo najnáročnejším na výrobu u mňa patria kapsy. Tie zdobím ručne, tepaním, podľa predstáv zákazníka, a práve tie predstavy sa občas dokážu dostať naozaj k extrému. Vznikajú tak kapsy s vyobrazením záhradného domčeka z fotografie od zákazníka, či domáceho zvieraťa.

Veľkú časť mojej práce tvoria kúsky vyrobené na mieru, či už ide o náramky, opasky, no hlavne kapsy. Zákazníci chcú vlastniť niečo jedinečné, personalizované, niekedy aj so skrytým významom, ktorému rozumejú iba oni. Medzi najdrahšie kúsky patria kapsy väčších rozmerov, kde už samotné farbenie dá zabrať a šitie trvá aj niekoľko hodín.

Stalo sa vám už niekedy, že boli zákazníkove požiadavky nad vaše sily a museli ste zákazku odmietnuť?

Áno, samozrejme, stane sa, že zákazník chce výrobok, či spôsob výroby, alebo použitý materiál, s ktorým nepracujem, a tak sa po vzájomnej komunikácii a prehodnotení požiadaviek zákazka nekoná. Poprípade ho nasmerujem na nejakého kolegu, ktorý sa v danej oblasti pohybuje. Inokedy je ale odmietnutie zákazky z dôvodu nesplniteľnosti predstavy zákazníka, ktorý má v mysli výsledok, no neuskutočniteľný. Vtedy sa mu snažím vysvetliť, čo sa dá a čo nedá. Buď pôjdeme nejakou spoločnou cestou, nájdeme kompromis, alebo nie. Veľakrát si zákazník nechá poradiť, je otvorený, odkomunikujeme požiadavky a dôjdeme k nejakému výsledku, ktorý sa následne snažím vyrobiť.

Vyrábal ste niečo už aj z kože exotického zvieraťa?

Exotická koža ma pri mojej tvorbe momentálne neláka. Idem skôr cestou nových techník farbenia a zdobenia.

Ak si raz u vás človek kúpi napríklad koženú tašku či opasok, ako dlho vydržia? Je potrebné sa o takéto predmety nejako špeciálne starať?

S každým kúskom, ktorý vyrobím, dúfam, že sa stane kúskom obľúbeným. Koža je trvácny a odolný materiál, časom získava svoju jedinečnú patinu. Pri občasnom ošetrení balzamom a pri šetrnom zaobchádzaní je kapsa či opasok nielen na celý život, no môže sa dokonca aj dediť.

Spomínate ošetrenie kožených výrobkov balzamom. Čo môžem urobiť, ak si napríklad kapsu nedopatrením zašpiním alebo poškodím? Stáva sa vám, že k vám ľudia donesú nejaký kožený produkt v nádeji, že ho viete opraviť? Nosia sa kožené výrobky do čistiarne? Môžem použiť aj obyčajné mydlo a vodu?

Je to veľmi komplikovaná otázka, všetko záleží od toho, z akého druhu kože je daný kus vyrobený. Preto neexistuje presný postup, ako na „kožu“. Stáva sa, že ma kontaktujú s požiadavkou opraviť nejaký výrobok. Najčastejšie však niečo priemyselne vyrobené z pochybnej kože. Snažím sa do toho nepúšťať. To hneď odporúčam opravárov obuvi, ktorí sa na to špecializujú.

Iné je, ak sa mi ozvú s ručne vyrobeným kúskom, napríklad so starou koženou kapsou, ktorá potrebuje ošetriť či vymeniť zapínanie, alebo remienok cez plece. To sú najnamáhanejšie časti, ktoré po rokoch v niektorých prípadoch jednoducho podľahnú. Vtedy sa aj teším, že sa mi dostane do rúk nejaká práca, ktorú si môžem obzrieť, preštudovať a inšpirovať sa.

Párkrát sa už stalo, že s ošetrením starej kapsy som pre daného zákazníka na jeho želanie vyrobil aj novú. Taktiež, ak sa mi ozve niekto z majiteľov mojej tvorby, snažím sa pomôcť. Vtedy sledujem aj opotrebovanie daného výrobku po rokoch, či a ako oň bolo starané. Prípadne sa poučím, čo robiť inak, ak sa mi niečo nepozdáva.

A či sa nosia kožené veci do čistiarne? Tie používajú chémiu na čistenie, a to nebude pre kožu to pravé.

Mali ste už zákazku, ktorá vás nejakým spôsobom dojala a chytila za srdce? Mali ste zákazníka v pozitívnom zmysle slova, na ktorého spomínate aj dnes?

Každá zákazková práca je osobná vec. Stále sa snažím čo najlepšie porozumieť zákazníkovi, aby výrobok stelesňoval jeho predstavu. Ak tvorím napríklad kapsu, ktorá zaberie cca 15 hodín čistej práce, nedá sa na zákazníka nemyslieť. Popri práci premýšľam, pre koho je určená, či pre objednávateľa, alebo je určená ako darček. Či má budúci majiteľ rád zdobenejšie veci, alebo uprednostňuje niečo jednoduchšie. To všetko mi pomáha pri tvorbe a zákazníci to často z výsledku práce vycítia.

Veľakrát sa mi dokonca stalo, že ma práve pri tvorbe kontaktoval daný zákazník a poprial mi pekný deň a úspech pri práci. To prepojenie tam je. Zažil som veľmi veľa pozitívnych zákazníkov, pre ktorých ma práca a výroba hodne bavili a rád si spomeniem aj na komunikáciu, či samotnú výrobu. Značne ma poteší, ak sa taký zákazník po čase ozve s novým želaním.

Stretávate sa zo strany zákazníkov s nejakou negativitou? Napríklad, že si hotový produkt odmietli vyzdvihnúť, alebo sa im na ňom niečo nepáčilo?

