Operátor pre brucho nevidel, že reaktor má problém. Toto je najväčšia jadrová nehoda v USA, jej dôsledky sú dodnes záhadou

Podľa niektorých odborníkov nechýbalo veľa a v Spojených štátoch sa mohol opakovať černobyľský scenár. Nehoda jadrovej elektrárne, známej ako Three Mile Island, sa do histórie zapísala ako tá najväčšia na americkom území. Kým spočiatku úrady hovorili o zanedbateľných dôsledkoch, ďalšie výskumy odhalili potenciálne problémy a aj iné okolnosti, ktoré na povrch vyplávali až po rokoch.

Jadrová elektráreň Three Mile Island sa nachádzala na rovnomennom ostrove pri rieke Susqehanna v americkom štáte Pensylvánia. Jej výstavba siaha do 60. rokov minulého storočia a v plnej prevádzke bola tvorená dvoma reaktormi. Ten prvý, známy ako Jednotka 1 (Unit 1), bol dokončený v roku 1974, Jednotka 2 bola uvedená do prevádzky o štyri roky neskôr – v roku 1978.

Ako dnes vieme, vo svojej plnej sile elektráreň nefungovala dlho a už na jar v roku 1979 riešila obrovský problém. Týkal sa spomínaného reaktora číslo 2 a spôsobila ho spleť rôznych udalostí a ľudských pochybení. Tie napokon vyeskalovali až do toho, že túto nehodu dodnes v USA označujú ako najhoršiu, akú krajina v tomto segmente zažila.

Nadránom sa rozoznela siréna

Ako uvádza portál ekolist.cz, fungovanie elektrárne a konkrétnych reaktorov bolo vo všeobecnosti vymyslené tak, aby sa prípadným veľkým komplikáciám dalo rýchlo zamedziť. Ak by sme to popísali laicky a zoširoka, systémy by mali vyhodnotiť akýkoľvek vzniknutý problém a do reaktorov následne zaraziť regulačné tyče, ktoré zastavia štiepny proces. Na záver sa spustí havarijné chladenie.

V ideálnom prípade sa tak zažehná nebezpečenstvo a jediné, čo môže pre kompetentných pôsobiť rušivo je, že elektráreň prichádza o zisky. Samozrejme, do tohto procesu môžu zasahovať aj prítomní zamestnanci a zodpovedné osoby. Paradoxne, pri nehode v Three Mile Island to bol práve ľudský faktor, ktorý zlyhal najviac. A to hneď vo viacerých oblastiach. Ako teda k nehode v Pensylvánii došlo?

Podľa vládneho portálu NRC, havária odštartovala okolo štvrtej hodiny rannej. Bolo 28. marca 1979 a zamestnancov nadránom siréna upozornila, že niečo nie je v poriadku. Malo ísť o mechanickú, respektíve elektronickú chybu mimo nukleárnej sekcie. Táto porucha zabránila hlavným čerpadlám napájacej vody posielať vodu do parogenerátorov, ktorých úlohou je odvádzať teplo z aktívnej zóny reaktora.

