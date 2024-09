V poli na juhu Slovenska objavili vzácny nález, ukrytý bol celé storočia. Neznáma lokalita môže byť historickým pokladom

Bohatý historický vývoj nášho územia dokazuje aj množstvo vzácnych nálezov či pamiatok. Aj keď si mnohí myslia, že na Slovensku je už objavené takmer všetko, nie je to pravda. Dokazujú to aj rôzne výskumy, ktoré dokážu prekvapiť aj samotných historikov a archeológov. Ako informuje portál MY Levice, neobjaveným pokladom by mohla byť aj lokalita na juhu Slovenska.

Konkrétne ide o polia neďaleko Želiezoviec, ktoré momentálne skúmajú odborníci už druhý rok. Archeologické výskumy tu síce prebiehali aj v minulosti, no v dôsledku historických nepresností sa úspešnejšie prieskumy realizovali až v posledných rokoch. Pracovníci archeologického ústavu tu ešte v roku 2015 začali hľadať základy zaniknutého kostolíka. Ako napokon vyplynulo, lokalita je z hľadiska histórie skutočne bohatá a ide tak o vzácny nález.

„Popri povrchovom prieskume a realizovanom geofyzikálnom prieskume sa zistilo, že ide o rozsiahlu lokalitu z viacerých historických období,“ vyjadril sa pre MY Levice Michal Cheben z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Z prvotných zistení vyplýva, že tu v minulosti musela viesť významná obchodná cesta, čo pridáva aj na dôležitosti samotnej dediny, ktorá tu kedysi existovala.

Toto osídlenie a spomínaný kostolík odborníci datujú na prelom 11. a 12. storočia, čomu zodpovedajú tiež iné nálezy, no presnejšie datovanie bude možné až po dôkladnejšom výskume. Tým, že záber historických období je široký, dá sa predpokladať, že tu ešte môžu archeológovia objaviť skutočne zaujímavé artefakty. Kompetentné osoby dokonca hovoria o tom, že táto lokalita je neobjaveným historickým pokladom Slovenska a v budúcnosti o nej ešte budeme počuť.

Záhadný poklad skúmajú aj v horách

Ako sme vás len nedávno informovali, zaujímavý výskum historickej lokality prebieha aj v inom kúte našej krajiny. Konkrétne ide o odhaľovanie záhadného hradu Drienok, o ktorého existencii dodnes veľa Slovákov nevie. Výskum v horách nad malou dedinkou Rybník v okrese Revúca si na starosť zobrala dvojica bývalých spolužiakov, menovite Mário Panák a Tibor Vanyo, ktorí vo svojom voľnom čase a za vlastné financie zahájili prieskum lokality.

Predpokladá sa, že hrad vznikol niekedy na prelome 13. a 14. storočia, no zanikol už v 15. storočí. Prečo bol umiestnený v tejto lokalite, zatiaľ jasné nie je, nakoľko sem neviedla žiadna významná obchodná cesta a išlo o takzvanú slepú dolinu. Odhady hovoria, že hrad Drienok mohol byť akýmsi centrom pre správu vtedajšej ťažby.