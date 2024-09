Hory nad malou slovenskou dedinkou ukrývajú veľké tajomstvo. O záhadnom mieste nevedeli ani mnohí domáci obyvatelia

Keď sa na Slovensku rozoberá téma populárnych hradov, mnohým dozaista prídu na um predovšetkým tie najznámejšie – Spišský, Trenčiansky, Bratislavský, Oravský, prípadne hrad Devín. Ak by ste sa ale opýtali na Drienok, väčšina by zrejme netušila, že vôbec existuje. Dokonca, nevedela o ňom ani väčšia časť domácich obyvateľov. Ako ale informuje portál MY Novohrad, na odhalení historickej záhady sa už pracuje.

Výskum v horách nad malou dedinkou Rybník v okrese Revúca si na starosti zobrala dvojica bývalých spolužiakov, menovite Mário Panák a Tibor Vanyo, ktorí vo svojom voľnom čase a za vlastné financie zahájili prieskum lokality. Nadšencov údajne spojil spoločný záujem o históriu a ich vlastný región. Podľa dostupných správ sa tu prvý prieskum vykonával okolo roku 2005, no veľká časť hradu ostala aj po ňom záhadou.

Predpokladá sa, že hrad vznikol niekedy na prelome 13. a 14. storočia, no zanikol už v 15. storočí. „Kedysi som na toto miesto chodieval so starým otcom, avšak ani on o ňom veľa nevedel. Legendy, ktoré sa k nemu viažu, ma vždy fascinovali. Preto som oslovil Tibora, či by sme sa na zvyšky hradu Drienok nepozreli bližšie a nepokúsili sa aspoň časť z nich obnoviť,“ povedal pre MY Novohrad na margo začiatku spolupráce Mário.

Prečo bol umiestnený v tejto lokalite, zatiaľ jasné nie je, nakoľko tu neviedla žiadna významná obchodná cesta a išlo o takzvanú slepú dolinu. Odhady hovoria, že hrad Drienok mohol byť akýmsi centrom pre správu vtedajšej ťažby. S hradom sa dokonca spájajú aj strašidelné legendy, podľa ktorých na ňom strašilo. V súvislosti s legendami sa spomína príbeh o bratoch Šuchovi a Mutenovi.

Aby historickí nadšenci zistili o hrade viac, musia vykonať rozsiahlejšie prieskumy. Situáciu komplikuje zub času, ktorý s niekdajším hradom urobil svoje. Aktivitu dvojice však môžu podporiť aj ľudia, nakoľko založili občianske združenie s názvom Lipuntava, ktoré je prijímateľom dvoch percent z daní. Cieľom je podľa nich aspoň čiastočne odhaliť pôvodnú podobu hradu, ktorá by mohla poskytnúť odpovede na ďalšie otázky.