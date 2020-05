V pokazenom výťahu sa šíri koronavírus. Prvý celovečerný film o aktuálnej pandémii vznikol úplnou náhodou

Napriek tomu, že šíriaci sa koronavírus značne zasiahol aj filmový priemysel a pozastavil nakrúcanie filmov a seriálov po celom svete, aj počas karantény sa nájde niekoľko výnimiek. Okrem edukačných dokumentov, ktoré divákom približujú samotný vírus a ďalšie podobné pandémie, bolo iba otázkou času, kedy vznikne aj prvý hraný celovečerný film.

Tieto dni je vo väčšine krajín sveta najaktuálnejšou témou hrozba koronavírusu. Filmoví tvorcovia nechcú zaostávať a chcú zostať aktuálni aj v tejto dobe. Keďže má pandémia globálny charakter, žije ňou celý svet a bude tu s nami pravdepodobne dlho, o sledovanosť sa nemusia obávať.

Je však rozdiel medzi dokumentárnym filmom alebo seriálom a tým hraným. Kým dokumentárne nám pomáhajú pochopiť dnešnú situáciu, pri hranom išlo najmä o čas a preteky, ktorý bude ten prvý. Je totiž zrejmé, že tento námet uvidíme v kinematografii v blízkej dobe častejšie. Napokon sa prvým filmom o koronavíruse stala snímka, ktorá vznikala v dobe, keď ešte nešlo o celosvetovú pandémiu.

Koronavírus ako symbol boja proti predsudkom a rozdeleniu spoločnosti

Toto prvenstvo patrí perzsko-kanadskému režisérovi Mostafovi Keshvarimu, ktorý nakrútil snímku s názvom Corona: Fear Is Virus. Ako uviedol v rozhovore pre Vancouver Magazine, nápad na využitie námetu vo svojom celovečernom filme vznikol začiatkom januára počas cesty vo výťahu, pri ktorej si čítal správy z čínskeho Wu-chanu.

V tej dobe však ešte málokto z nás, bežných ľudí, vôbec tušil, že sa vírus dostane do celého sveta a aj do Kanady. Keshvariho prvotný plán preniesť vírus z Číny do života v Kanade sa dnes môže považovať sa vizionársky a skvele načasovaný. Ide však viac-menej o zhodu okolností.

Podľa režisérových slov šíriaci sa koronvírus použil ako metaforu k strachu a xenofóbii. Skupina siedmych ľudí rôzneho etnického pôvodu a veku uviazne vo výťahu. Nastupujú na rôznych poschodiach, čo symbolizuje ich rozličné postavenie. Či však niekto prichádza z hora alebo patrí k nižšej vrstve, vírus v zaseknutom výťahu medzi nimi nevidí žiadne rozdiely.

Netušil, aký obrovský význam bude mať

Film je nakrutený na jeden záber a vďaka tomu a čiastočnej improvizácii hercov sa má zvýšiť jeho autenticita. Nakrúcanie prebiehalo počas februára a začiatkom marca bola dokončená aj postprodukcia filmu. Ako uviedol jeho režisér pre New York Times, dva týždne pracoval na scenári a natáčanie trvalo iba tri dni.

„Chcem, aby si diváci pri sledovaní uvedomili, kedy tento film vznikol a s akým zámerom. V tom čase sme nevedeli, že vírus príde aj do ostatných krajín, takže hlavným zámerom filmu je boj proti xenofóbii,“ uvádza Keshvari v rozhovore pre Vancouver Magazine. Napriek tomu, že ide o vôbec prvý celovečerný film na svete s tematikou koronavérusu, snímka nesie ďaleko hlbšie posolstvo.

Mostafa Keshvari je tvorcom krátkometrážneho filmu I Ran, ktorý predviedol na filmovom festivale v Cannes. Okrem toho ide o neznámeho filmára a triler Corona: Fear Is Virus je jeho prvým celovečerným filmom vôbec. Keshvari nechcel byť za každú cenu prvý, chcel iba vytvoriť nezávislý film, ktorý bude pojednávať o aktuálnych udalostiach vo svete a zakomponovať ich do svojho diela.

Napriek tomu, že chcel osloviť najmä festivalových priaznivcov, je dosť pravdepodobné, že sa jeho film stane viac virálnejším po celom svete, než vôbec očakával. Ako informuje portál Daily Mail, prvý celovečerný film o koronavíruse by mal vyjsť do konca apríla.