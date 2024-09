V obľúbenej turistickej destinácii vám po novom hrozí pokuta 750 eur: Na toto si dávajte pozor

Turisti neraz zabúdajú na to, že miesto, kde si prídu na niekoľko dní užiť dovolenku, je domovom ľudí, ktorí musia znášať ich správanie. Obyvatelia Malagy sa rozhodli rázne zakročiť. Destinácia zavádza vysoké pokuty.

Domáci majú po krk nevychovaných turistov

Ako informuje web Euronews, Malaga patrí medzi najobľúbenejšie letné destinácie v Španielsku. V roku 2023 ju navštívilo približne 14 miliónov turistov. Nadmerný cestovný ruch sa však pre domácich stal natoľko neznesiteľným, že sa toto leto v meste Costa del Sol konali protesty a kampane.

Aktivisti tvrdia, že mesto sa pre turistov stalo zábavným parkom a mnohí z nich sa jednoducho nevedia správať a nemajú žiaden rešpekt a zábrany. Problémom začína byť aj trh s nehnuteľnosťami a bývanie. Pribúdajú krátkodobé prenájmy pre turistov, avšak na úkor domácich.

Za toto hrozia vysoké pokuty

V reakcii na sťažnosti domácich, Malaga sprísnila pravidlá pre turistov a zaviedla pokuty. Jednou z noviniek je oblečenie. Na verejnosti musia byť turisti riadne oblečení, nesmú byť bez trička alebo len v plavkách či v spodnej bielizni. Za porušenie tohto pravidla hrozí pokuta do výšky 750 eur.

Improve your stay in Malaga! 🗑️Keep the city clean

👕Dress completely

🚶 Sidewalks are for pedestrians

🔇Do not be conspicuous Thank you! pic.twitter.com/DMT6MdTRlg — Málaga Turismo (@turismodemalaga) September 7, 2024

Mesto tiež turistov varuje, aby sa vyhýbali hlasnému kričaniu, spievaniu a púšťaniu hudby na verejnosti. Mnohí navštevujú Malagu najmä pre nočný život, no žijú tu aj starší ľudia, deti a pracujúci obyvatelia.

Pokuta vám môže hroziť aj za to, ak pôjdete po chodníku pre peších na bicykli alebo na kolobežke. Miestni upozorňujú, že chodníky sú pre peších, cyklisti majú vyhradený vlastný pruh. Turisti by si mali tiež dávať pozor na to, aby vyhadzovali odpadky len do vyhradených košov a kontajnerov. Smetie nemá čo robiť odhodené na ulici a už vôbec nie v okolí kultúrnych pamiatok, parkov a záhrad.