Najete sa od 5 eur, ste tu za menej ako 2 hodiny: Len kúsok od hraníc máme lacný raj s najlepšou ZOO v strednej Európe

Mnoho Slovákov nielen v letných mesiacoch vyhľadáva lacné dovolenkové možnosti aj v susednom Maďarsku. Viaceré z nich sú pomerne blízko, ľahko sa tam dostanete a takmer určite vám to nevyprázdni účet. Ak ste ešte neboli v meste Nyíregyháza, čo najskôr by ste to mali napraviť.

Má jedinečnú atmosféru

Ako sa dozvedáme z webu Britannica, Nyíregyháza je župné mesto nachádzajúce sa v severovýchodnej časti Maďarska. Od Košíc je vzdialené menej ako dve hodiny cesty. Z Bratislavy ste tu za niečo vyše hodiny. História tohto mesta siaha hlboko do minulosti, no počas tureckej okupácie bolo celkom zničené. Dejiny samotného moderného mesta sa začali písať v polovici 18. storočia.

Nyíregyháza bola dlho charakteristická tým, že ju tvorili najmä farmárske usadlosti. Pestoval sa tu tabak, cukrová repa, zemiaky, ale aj slnečnica, mak, melóny či ďalšie plodiny. Aj v súčasnosti má v poľnohospodárstve dôležité miesto, no v 21. storočí sa tu začal viac rozmáhať priemysel, vyrábať elektronika, papier či hračky. Po druhej svetovej vojne sa mesto stalo dôležitou cestnou a železničnou križovatkou. Nyíregyháza je ale tiež kúpeľným mestom. Kúpele Sóstó, liečivé soľné jazero, každoročne prilákajú mnoho ľudí.

Web Travopo informuje, že v súčasnosti je mesto lákavé nielen bohatou históriou, kultúrou či architektúrou, ale aj prírodnými krásami, ktoré ho obklopujú. Ako siedme najväčšie mesto v Maďarsku núka pestrú škálu atrakcií a aktivít. Začať môžete napríklad tým, že preskúmate uličky centra mesta plné krásnych barokových budov. Centrum dýcha jedinečnou atmosférou, ktorá si získa vaše srdce, a verte, budete sa sem chcieť vrátiť.

Jedna z najkrajších zoologických záhrad

Obrovským lákadlom je zoologická záhrada Sóstó Zoo, ktorá je tou najväčšou v strednej Európe. Z webu zoologickej záhrady sa dozvedáme, že pre návštevníkov otvára brány každý deň, pričom vstupné pre dospelého vyjde na 7 500 forintov (v prepočte menej ako 19 eur). Samozrejme, núka rôzne zľavy pre deti, študentov, dôchodcov či rodiny. Milovníkov zvierat láka pestrým programom. Môžete zblízka spoznať lemury, jazdiť na ťave, objavovať ľadový svet alebo sledovať kŕmenie rôznych zvierat, vrátane ľadových medveďov. Mnoho návštevníkov miluje aj tuleniu šou.

Podľa webu Nyíregyháza.sk návštevu istotne neoľutujete, keďže táto zoologická záhrada patrí nielen medzi najväčšie, ale aj tie najkrajšie a najlepšie v Európe. Ideálne je vyčleniť si na návštevu pokojne aj celý deň. Len kúsok od zoologickej záhrady nájdete hneď aj ubytovanie. Dôkazom, že to tu ľudia jednoducho milujú, sú aj skvelé recenzie na Trip Advisore. Turisti chvália množstvo druhov zvierat, ale aj výbehy, ktoré majú k dispozícii. Nájdu sa takí, ktorým prekážajú rôzne stánky predávajúce jedlo a rozličný tovar na každom rohu a davy ľudí. S tými je však na takomto mieste jednoducho nutné počítať.

Keď vás unaví objavovanie zoologickej záhrady, môžete sa ísť okúpať, pričom v meste si môžete vybrať hneď z niekoľkých možností. V letných mesiacoch sa môžete osviežiť napríklad v jazere Tófürdő, voda v ňom má liečivé účinky. Na svoje si tu prídu aj milovníci vodných bicyklov či vodných športov.

Užite si nočné kúpanie a saunu

