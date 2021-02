Kauza s Marilynom Mansonom pokračuje. K prípadu sa vyjadrila aj jeho bývalá manželka Dita von Teese

Kontroverzného umelca niekoľko žien obvinilo z toho, že ich mal nútiť brať drogy a manipulovať nimi. Objavili sa obvinenia zo znásilnenia, zneužívania a týrania. K prípadu sa vyjadrila jeho bývalá manželka Dita von Teese.

Dita von Teese nikdy žiadne týranie nezažila

Ako sme vás pred niekoľkými dňami informovali, na speváka sa sype jedno obvinenie za druhým. Ako prvá ho zo zneužitia a týrania obvinila jeho bývalá partnerka Evan Rachel Wood. Postupne sa pridávali ďalšie ženy, ktoré priznali, že po vzťahu s Mansonom ešte dlho trpeli posttraumatickou stresovou poruchou a mali nočné mory. Ako píše portál Unilad, spevák pocítil tvrdý dopad obvinení okamžite po ich prevalení. Agentúry s ním rozväzujú spoluprácu. Propagovanie jeho nového albumu zastavila aj spoločnosť Loma Vista Recordings.

K obvineniam na adresu Mansona sa rozhodla vyjadriť aj jeho bývalá manželka Dita von Teese. Dvojica tvorila pár celkovo 7 rokov. Manželmi boli počas rokov 2005 a 2006, po roku sa však ich manželstvo rozpadlo. Prostredníctvom Instagramu sa Dita von Teese vyjadrila, že celú situáciu zatiaľ ešte po psychickej nespracovala.

Vo svojom vyjadrení píše, že počas 7 rokov vzťahu nikdy žiadne týranie nezažila a poďakovala všetkým, ktorí si o ňu robia starosti. Dodáva, že ak by sa také niečo stalo, určite by sa za Mansona nevydala. Rozviedla sa s ním údajne kvôli nevere a problémom so závislosťou na drogách. „Zneužívanie v akomkoľvek zmysle slova nemá v žiadnom vzťahu miesto. Vyzývam tých, ktorí zneužitie zažili na vlastnej koži, aby podnikli potrebné kroky, aby nabrali dostatok síl na zahojenie rán,“ píše na svojom Instagrame Dita.

Kolegovia z hudobnej brandže obvineniam veria

Tanečnica a herečka dodala, že viac sa k danej téme vyjadrovať nebude a ocenila by, keby to všetci rešpektovali. Manson naďalej akékoľvek obvinenia popiera. Vyjadrovať sa k nim však začali už aj kolegovia z hudobnej brandže. Wes Borland, gitarista kapely Limp Bizkit sa v rozhovore pre Space Zebra Live vyjadril, že Manson nie je dobrý človek a všetky obvinenia považuje za absolútne pravdivé.

Gitarista dodal, že Woodovej aj ostatným ženám verí a nemyslí si, že by bolo niektoré z obvinení falošné. Borland doplnil, že Manson je podľa neho úžasne talentovaný spevák. Je však najvyšší čas, aby niečo urobil so svojou závislosťou a postavil sa zoči voči svojim démonom.