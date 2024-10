V nedeľu bude oblačno, no už o pár hodín sa začne počasie meniť. Toto nás čaká v ďalších dňoch

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Popoludní na západe možno očakávať zmenšovanie oblačnosti. Ojedinele, na strednom Slovensku a na Spiši budú prehánky alebo občasný dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota bude 12 až 17 stupňov Celzia, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 5 stupňov Celzia.

Fúkať bude slabý, v južnej polovici západného Slovenska, v Above a na Zemplíne severný vietor rýchlosťou do 6 m/s (20 km/h). Spadne približne do 3 milimetrov zrážok, na strednom Slovensku a na Spiši ojedinele okolo 5 milimetrov.

Čakajú nás teplejšie dni

Ako píše portál iMeteo, dnešné počasie predznamenáva, že nás čaká zopár príjemných slnečných aj teplejších dní. Počas najbližšieho týždna sa môžeme tešiť na jesenné slnko. Už v pondelok može maximálna teplota na niektorých miestach Slovenska dosiahnuť 17 a v utorok až 21 stupňov Celzia.