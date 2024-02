V Klánovickom lese zavraždil jej manžela aj 2-mesačnú dcérku. Pozostalá žena teraz prelomila mlčanie, toto odkazuje ľuďom

Po tom, ako študent zabil svojho otca a nastražil pascu v dome, odišiel do Prahy, kde spustil paľbu na univerzite. Zabil 14 ľudí a 25 zranil. Sám napokon spáchal samovraždu. Streľba v Prahe, ktorá sa odohrala 21. decembra, je najtragickejšia v histórii Česka. Neskôr sa zistilo, že má na svedomí ďalšie vraždy.

Obeťami útočníka sú aj mladý muž a jeho dvojmesačné dieťa, ktorí zahynuli po streľbe v lese v Klánoviciach. Balistická expertíza podľa polície preukázala zhodu zbrane, ktorá bola použitá v Klánovickom lese, so zbraňou, ktorá bola nájdená v dome, kde býval strelec z Karlovej univerzity.

Prelomila mlčanie

Brutálna vražda malej dcéry a manžela najviac zasiahla pozostalú manželku a mamu. Žena sa teraz rozhodla prehovoriť. Ako informuje CNN Prima News, poďakovala sa ľuďom za vyzbieraných 12,4 milióna českých korún, ktoré sa zbierali v rámci webu Znesnaze21.cz.

„Dva životy vyhasli. Strata a bolesť sú neopísateľné, rozhodla som sa ale, že aj cez to všetko svoj život vyhasnúť nenechám a pokúsim sa ho žiť pre seba a svojho syna naplno a najšťastnejšie ako dokážem. Tak, ako by si to prial môj muž. Rozhodla som sa nebyť vôl a zostať človekom,„ uviedla v poďakovaní na webe Znesnaze21. Tiež začala obľúbeným citátom svojho muža od Jana Wericha.

„Bez vás by to ale milí priatelia, známi aj neznámi, nešlo. Vďaka vám môžeme so synom žiť ďalej naše životy tak, ako ich máme radi, ako chceme, bez zásadných existenčných zmien a obáv. A čo možno viac. Vďaka vašej solidarite som v sebe našla silu opäť veriť, že medzi nami prevažujú ľudia dobrí a láskaví,„ zakončila.

Polícia našla v dome strelca z pražskej Univerzity Karlovej list, v ktorom sa priznal k dvojnásobnej vražde v Klánovickom lese na okraji Prahy. Okrem 14 obetí na univerzite má tiež na svedomí smrť manžela a malého dvojmesačného dievčatka.