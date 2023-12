Polícia našla v dome strelca z Prahy list na rozlúčku. Priznal sa v ňom k vražde muža a jeho dieťaťa v Klánovickom lese

Ako informuje portál Novinky.cz, v obci Hostouň bol pri obhliadke miesta činu nájdený list na rozlúčku. V liste sa vrah z Klánovického lesa priznal k svojmu činu, informoval o tom policajný hovorca Jan Daněk. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie však obsah listu nie je možné zverejniť.

Česká polícia potvrdila zhodu zbrane z Klánovíc so zbraňou strelca

Balistická expertíza preukázala zhodu zbrane, ktorá bola použitá pri vražde muža a jeho dieťaťa v Klánovickom lese minulý týždeň, so zbraňou, ktorú polícia našla v dome, kde býval strelec z univerzity. Česká polícia to v piatok uviedla na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podozrenie, že by strelec, ktorý vo štvrtok útočil na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej, mohol mať na svedomí aj obete z Klánovického lesa, mala polícia už vo štvrtok. V piatok uviedla, že je to „veľmi pravdepodobné“. Nie je však známa žiadna väzba útočníka k obetiam ani lokalite, podľa policajného prezidenta to boli zrejme náhodne vybrané obete.

Obeťami vraždy z minulého týždňa sú podľa médií 32-ročný muž a jeho dvojmesačné dieťa. Po tejto tragickej udalosti rozbehla polícia v lese na východnom okraji Prahy rozsiahle dvojdňové pátranie, počas ktorého hľadala akékoľvek dôkazy. Až do štvrtka nemala o vrahovi žiadne informácie.

V piatok však šéf pražského 1. oddelenia všeobecnej kriminality Aleš Strach potvrdil, že útočník z FF UK bol medzi podozrivými. „Bol jedným z tých, ktorých by sme preverovali. Dôvody zohrával len čas. Podozrivých bolo dosť,“ vysvetlil dôvody, prečo mu v ďalej streľbe nedokázali zabrániť.

Doplnil, že okruh podozrivých bol asi 4 000 ľudí. Pripustil, že polícii chýbalo viac dní, aby tragédii predišla.

Okrem zavraždenej dvojice a 14 obetí z univerzity strelec zabil v obci Hostouň pri Prahe aj svojho otca, a to krátko predtým, než odišiel vraždiť do hlavného mesta.