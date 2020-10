V kinách veľa dobrých filmov tento rok už neuvidíme, štúdiá opäť odsúvajú premiéry. Matrix 4 však príde skôr

Situácia s koronavírusom sa naďalej nezlepšuje, kinosály zostávajú zatvorené, sú opätovne zatvárané protiepidemickými opatreniami alebo dochádza k obmedzeniu počtu divákov na jedno premietanie. To má za následok, že veľké filmové spoločnosti nechcú prichádzať o zisk, a tak premiéry veľkých a očakávaných projektov odsúvajú. Zmeny v dátumoch premiéry bol nedávno opäť nútený urobiť aj WarnerBros.

Zmeny v harmonograme premiér sa pritom dotkli nielen tohtoročných filmových projektov, ale aj tých budúcoročných, informoval web Coming Soon. Štúdio WarnerBros. však nielen oddialilo niektoré snímky, ale aj presunulo na skoršie termíny. Ktorých snímok sa machinácie s premiérami dotkli?

Odsunuté komiksovky

Tohtoročný sci-fi epos Duna (Dune) režiséra Denisa Villeneuvea sa napokon v kinách v decembri neobjaví a uvedený bude až o rok. Nový dátum premiéry bol stanovený na 1. október 2021, kde Warneri plánovali ukázať nového Batmana s Robertom Pattinsonom v hlavnej úlohe.

Snímku The Batman tak napokon uvidíme až 4. marca 2022. Presunuté boli aj ďalšie komiksovky. Sólovka The Flash si premiéru odbije až 4. novembra 2022, pokračovanie Shazam! Fury of the Gods zas dokonca uvidíme až 2. júna 2023.

Matrix 4 uvidíme už budúci rok!

Čo však poteší, je dátum premiéry očakávaného štvrtého Matrixu. Toho produkcia narozdiel od vyššie spomenutých komiksoviek prebieha a bola presunutá na skorší termín. Matrix 4 tak uvidíme v predvianočnom období už 22. decembra 2021.

Samozrejme, vzhľadom na to, že situácia s koronavírusok sa neustále mení, je možné, že k ďalším zmenám v harmonograme premiér štúdia WarnerBros. ešte dôjde. Či k pozitívnym alebo negatívnym, ukáže až čas. Mnohí filmoví fanúšikovia tieto zmeny vítajú, pretože tak majú možnosť dopozerať a dobehnúť tie filmy a seriály, na ktoré doposiaľ nemali čas.