V Indii sa šíri zriedkavé a veľmi nebezpečné ochorenie. Čierna pleseň napáda mozog, zomiera každý druhý

Mukormykózu spôsobuje čierna pleseň, ktorá napáda mozog pacienta. Čoraz viac takýchto prípadov pozorujú indickí lekári u zraniteľných pacientov, aj u tých, ktorí sa nakazili koronavírusom.

Pacientov ohrozuje agresívna pleseň

Indické zdravotníctvo čelí záťaži, akú ešte nikdy predtým nezažilo, píše portál The Guardian. Okrem toho, že čelia koronavírusovému peklu, v nemocniciach sa objavila mukormykóza. V štáte Gujarat bolo zatiaľ v 4 mestách registrovaných viac ako 300 prípadov tohto ochorenia. Mukormykóza sa vyskytuje veľmi ojedinele, je to však veľmi ťažko liečiteľné ochorenie a má vysokú mortalitu. Aby to človek prežil, zvyčajne potrebuje vysoké dávky liekov a operáciu.

Ochorenie je zapríčinené plesňami, ktorým sa hovorí mukormycety. Pleseň sa bežne vyskytuje v pôde a aj na rastlinách, k nákaze teda môže dôjsť napríklad aj na miestach, kde práve prebieha výstavba a premiestňujú sa množstvá pôdy. Pacient sa však najčastejšie nakazí v nemocničnom prostredí. Mukormykóza sa nevyskytuje len v Indii, ale aj v Amerike či v Austrálii. Najčastejšie ohrozuje pacientov po transplantácii, a to najmä vtedy, ak sa pleseň dostane napríklad na posteľnú bielizeň alebo putuje cez ventilačný systém.

Pleseň zvyčajne človek vdýchne a tá sa usadí v dutinách. Za bežných okolností si s ňou telo dokáže poradiť. Ak má však človek oslabený imunitný systém (napríklad kvôli spomínanej transplantácii, cukrovke či leukémii) a nedokáže s plesňou bojovať, tá sa môže dostať až do mozgu, čo je pre človeka zvyčajne fatálne. Ohrození sú aj ľudia, ktorí užívajú niektoré druhy liekov, ktoré oslabujú schopnosť tela bojovať s patogénmi, napríklad steroidy. Tie pomáhajú bojovať so zápalom, no znižujú funkčnosť imunitného systému.

Mortalita sa šplhá k 50 %

Pred pandémiou bolo zaznamenaných v USA napríklad len 500 prípadov ročne. Koronavírus však vytvára pre šírenie mukormykózy ideálne podmienky. Koronavírus oslabuje imunitný systém, mnoho pacientov trpí aj ďalšími ochoreniami, napríklad cukrovkou a k tomu im lekári musia podávať spomínané steroidy.

Ako sa mukormykóza prejavuje? Začína to začervenaním a bolesťou v okolí očí a nosa. Čoskoro sa pridruží horúčka, bolesti hlavy, ťažkosti s dýchaním, kašeľ a zvracanie krvi, píše CDC. Pacientovi z nosa vyteká krvavý a čierny výtok. Objaviť sa môže čierne sfarbenie pokožky na nose, bolesti zubov a rozmazané videnie. Úmrtnosť sa pri tomto ochorení šplhá až k 50 %. Navyše, jedinou možnosťou liečby sú neraz toxické protiplesňové lieky a chirurgický zákrok, počas ktorého sa musí odstrániť zdroj plesne v dutinách, v zadnej časti hrdla a v mozgu.