V hľadaní 18-ročnej Terézie nastal mierny posun: Vypovedal jej priateľ, polícia skúma kamerové záznamy, chcela vzorku DNA

Ako sme vás dnes informovali, v súvislosti s hľadaním 18-ročnej Terézie Macalíkovej už Záchranný Systém Slovensko v spolupráci s políciou z Bratislavského kraja prehľadávali brehy pri rieke Dunaj, od Starého mosta až po Rovinku. Pátranie je zatiaľ neúspešné. TV Noviny teraz priniesli o prípade novšie správy.

Uvádzajú, že vyšetrovanie sa mierne posunulo a na polícii vypovedal priateľ nezvestného dievčaťa, ktorý nám včera opísal situáciu pred jej zmiznutím. Polícia okrem toho analyzuje aj kamerové záznamy z MHD, ktoré by mohli priniesť nové odpovede na mnohé otázky.

Výpoveď aj získanie vzoriek DNA

Teréziin priateľ polícii poskytol informácie, ktoré sa mu podarilo zistiť. Ako ste možno zachytili, práve on začal so šírením jej fotografie a prosbou o pomoc, ktorá obletela Instagram. TV Noviny uvádzajú, že zaistili osobné veci dievčaťa pre prípad, ak by bolo potrebné vykonať DNA testy.

Pátranie po nezvestnom dievčati stále pokračuje. Preto ak máte akékoľvek informácie, neváhajte kontaktovať políciu a pomôžte.

Priateľ hľadanej 18-ročnej Terézie opísal, čo sa vie o jej zmiznutí

Včera sa nám podarilo skontaktovať sa s Teréziiným priateľom, od ktorého odišla po hádke v sobotu približne o 19:30.

„Neodpisovala ani nedvíhala telefón, následne na to mi napísala, že sa nachádza na Starom moste, kde som našiel už len kabát, v ktorom bol telefón a peňaženka,“ spomína.

„Kontaktovali sme pátracie tímy a rôzne iné organizácie, záchranný systém na Facebooku a Modrého anjela. Za pomoci mojich rodinných príslušníkov a záchranného pátracieho tímu som včera niekoľkokrát bol na mieste a v okolí, kde sme pátrali po Terezke,“ opísal. Napriek tomu, že sa správa o jej zmiznutí začala šíriť na internete, nedostali veľa nových informácií.

„Okrem ľudí, ktorí boli na mieste v čase môjho príchodu, sa ozvala jedna slečna, ktorá cez most prechádzala s rodinou okolo ôsmej a všimli si ju tam sedieť a ďalšia slečna, ktorá uviedla, že ako prechádzala cez most, tak popri telefonovaní počula plač z pod mosta. Podľa času telefonovania a začiatku telefonátu to mohlo byť približne o 20:05.“

„Podľa časov, ktoré uviedli rôzni svedkovia tam musela svoj kabát nechať tesne po poslednom kontakte, čiže približne okolo 19:57. Časy ale môžu byť nepresné, keďže nie všetci svedkovia vedeli presne odhadnúť, kedy sa na mieste nachádzali.“

O pomoc v pátraní poprosila aj polícia. Podľa jej popisu je Terézia chudej postavy a vysoká 160 centimetrov. Má dlhé ryšavé kučeravé vlasy, modro-zelené oči a pehy na tvári. Oblečené mala tepláky značky Nike, čiernu mikinu bez kapucne a obuté biele snehule s bielou kožušinou a bielymi šnúrkami.