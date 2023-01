Priateľ hľadanej 18-ročnej Terézie opísal, čo sa vie o jej zmiznutí: Odišla po hádke, plakala, na moste našiel jej kabát

Sociálne siete v uplynulých hodinách zaplavili správy o nezvestnej 18-ročnej Terézii Macalíkovej, po ktorej pátra aj polícia. Podarilo sa nám skontaktovať sa s jej priateľom Nasimom, od ktorého odišla po hádke v sobotu, približne o 19:30.

„Neodpisovala ani nedvíhala telefón, následne na to mi napísala, že sa nachádza na Starom moste, kde som našiel už len kabát, v ktorom bol telefón a peňaženka,“ spomína Nasim.

Začal sa teda pýtať okoloidúcich, či ju nevideli. „Povedali mi, že kabát tam už bol, s tým že jedna slečna uviedla, že je tam približne 15 minút.“ Zalarmoval teda políciu.

Veľa nových informácií zatiaľ nedostali

„Kontaktovali sme pátracie tímy a rôzne iné organizácie, záchranný systém na Facebooku a Modrého anjela. Za pomoci mojich rodinných príslušníkov a záchranného pátracieho tímu som včera niekoľkokrát bol na mieste a v okolí, kde sme pátrali po Terezke,“ opísal.

Napriek tomu, že sa správa o jej zmiznutí začala šíriť na internete, nedostali veľa nových informácií.

„Okrem ľudí, ktorí boli na mieste v čase môjho príchodu sa ozvala jedna slečna, ktorá cez most prechádzala s rodinou okolo ôsmej a všimli si ju tam sedieť a ďalšia slečna, ktorá uviedla, že ako prechádzala cez most, tak popri telefonovaní počula plač z pod mosta. Podľa času telefonovania a začiatku telefonátu to mohlo byť približne o 20:05.“

„Podľa časov, ktoré uviedli rôzni svedkovia tam musela svoj kabát nechať tesne po poslednom kontakte, čiže približne okolo 19:57. Časy ale môžu byť nepresné, keďže nie všetci svedkovia vedeli presne odhadnúť, kedy sa na mieste nachádzali.“

Ak máte akékoľvek informácie o zmiznutej Terézii, kontaktujte políciu

O pomoc v pátraní poprosila aj polícia. Podľa jej popisu je Terézia chudej postavy a vysoká 160 centimetrov. Má dlhé ryšavé kučeravé vlasy, modro-zelené oči a pehy na tvári. Oblečené mala tepláky značky Nike, čiernu mikinu bez kapucne a obuté biele snehule s bielou kožušinou a bielymi šnúrkami.

„Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ píše polícia na svojom Facebooku.