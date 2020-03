V dôsledku koronavírusu by sa mohli zvýšiť bezkontaktné platby na 50 eur. Pýtali sme sa slovenských bánk

Vydavatelia platobných kariet plánujú zvýšiť limit na bezkontaktné platby bez potvrdenia PIN kódom na 50 eur. Ako sa agentúra APA dozvedela z informovaných miest, očakáva sa, že opatrenie vstúpi do platnosti začiatkom budúceho týždňa.

Rakúšania 25 eur, inde je to 20 eur

Rakúski zákazníci mohli doteraz bezkontaktne platiť sumu najviac 25 eur, v mnohých iných krajinách Európy to bolo len 20 eur. Pri platbách vyšších súm musel zákazník zadať PIN kód. Zvýšenie limitu požadovali najmä obchody, aby znížili riziko nákazy pri platobných procesoch.

Limit je 50 eur

Limit 50 eur umožňuje aj európska legislatíva, túto možnosť však zatiaľ žiadna z krajín nevyužila. V dôsledku rizika zneužitia karty alebo chýb pri platení používali banky minimálne limity. Zvýšenie ešte musia schváliť národné úrady pre dohľad nad finančnými trhmi.

„V súlade s európskymi dozornými inštitúciami, bankami a finančnými inštitútmi sme odporučili zvýšenie limitu pre bezkontaktné platby. Zároveň sme ujasnili, že z regulačného hľadiska je zdvojnásobenie limitu na 50 eur možné,“ potvrdil pre agentúru hovorca rakúskeho Dohľadu nad finančnými trhmi (FMA) Klaus Grubelnik.

Názor slovenských bánk

Aký názor majú slovenské banky na zvýšenie bezkontaktných platieb a či sa zvýšil záujem o bezkontaktné platby počas tohto obdobia, sme sa opýtali troch slovenských bánk. Prinášame vám stanoviská Slovenskej sporiteľne a VÚB Banky. Vyjadrenie Tatra banky sme do času vydania článku nedostali, obsah textu budeme neskôr aktualizovať, v prípade, že stanovisko obdržíme.

„Zvýšenie limitu na vyššiu sumu ako je súčasných 20 eur pri bezkontaktných platbách z pohľadu vydavateľa platobných kariet podporujeme,“ uviedla pre Interez hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

„Už dnes však existuje lepšie riešenie tejto situácie a tým sú mobilné platby. Pri platbách mobilom je možné platiť aj vyššie sumy ako 50 eur bez kontaktu s terminálom, platbu autorizujú ľudia svojím mobilom,“ odporúča klientom.

„K tejto téme momentálne zasadá pracovná skupina na Slovenskej bankovej asociácii,“ uvádza PR manager VÚB Dominik Miša pre Interez s tým, že nás bude ďalej informovať.

Banky sú za, ale potrebujú dohodu

„Pre ľudí by to znamenalo, že absolútnu väčšinu platieb v obchodoch by mohli robiť naozaj bez akéhokoľvek kontaktu s terminálom a teda aj bezpečnejšie. Nastavenia však musia zmeniť aj poskytovatelia platobných terminálov. Navyše je potrebné aj to, aby sa na zmene dohodli všetci poskytovatelia terminálov na slovenskom trhu, inak by to mohlo pôsobiť pre ľudí skôr zmätočne,“ dodáva hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Nakupuje sa menej často, ale viac

„V tomto týždni sme zaznamenali 10-percentný nárast platieb cez MB a až 50-percentný medziročný nárast. V minulom týždni to bol až 25-percentný nárast platieb cez MB i IB. Z jednotlivých kategórií najväčší nárast platieb zaznamenali lekárne, až 71 percent oproti priemernému týždňu v roku. To bolo ešte minulý týždeň, v tomto len 18 percent. Nákupy potravín a drogérie v minulom týždni vzrástli o 49 percent, tento týždeň bol pokles počtu nákupov, no rastie objem. Čiže zákazníci chodia nakupovať menej často, no vo väčších objemoch,“ uvádza PR manager VÚB Banky Dominik Miša.