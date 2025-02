V domoch nie je elektrina či voda: Na izolovanom ostrove žije približne 100 ľudí, kedysi tu jedli halucinogénny chlieb

Každoročne na taliansky ostrov Alicudi prichádza hŕstka turistov, ktorí chcú na chvíľu uniknúť pred uponáhľaným svetom. Nebude vás tu rušiť hluk áut na cestách, žiadne tu totiž nie sú. V niektorých domoch akoby ste sa vrátili o celé desaťročia v čase.

Nie je tu škola ani nemocnica

Ako informuje CNN, na ostrove Alicudi nenájdete žiadnu nemocnicu. Ak je niekto vážne chorý, na pevninu ho musí previezť loď alebo helikoptéra. Škola tu kedysi fungovala, no údajne ju už pre nedostatok detí zavreli. Aspoňže potraviny je kde nakúpiť, nájdete tu totiž dva obchody so zásobami. Je tu dokonca aj krčma, tá je ale otvorená len tri mesiace v roku.

Zvyšok roka sa obyvatelia zabávajú tým, že chodia k mólu, aby sa pozreli, kto práve prišiel poslednou loďou. Tí, ktorí bývajú ďalej od pobrežia, sledujú dianie ďalekohľadmi.

Ostrov bol zrejme prvýkrát osídlený niekedy v 17. storočí, za posledné desaťročia sa však jeho demografia výrazne mení. Aj keď ľudia z ostrova odchádzajú na pevninu za lepšími príležitosťami, nájdu sa aj takí, ktorí sa sem prisťahujú, lebo sa im nepáči, kam sa svet uberá a túžia po pomalšom, tichšom a jednoduchšom živote.

Všetci jedli halucinogénny chlieb

Napriek tomu, že tu nie sú oficiálne miesta, kde by sa domáci stretávali (okrem troch mesiacov v krčme), vládne tu pocit spolupatričnosti. Každý tu každého pozná a vždy je ochotný pomôcť. Samozrejme, ľudia sa nevyhnú ani konfliktom, no ak je to potrebné, neobrátia sa jeden druhému chrbtom.

Zaujímavosťou tiež je, že na ostrove žije viac kôz ako ľudí, a to v pomere šesť ku jednej. Fascinujúca je tiež lokálna história, ktorej súčasťou je náhodný vynález halucinogénneho chleba. Ešte v 50. rokoch miestni jedli chlieb kontaminovaný ražnou hubou nazývanou námeľ, ktorá je základnou zložkou LSD. Generácie dedinčanov nevedomky jedli takzvanú „bláznivú raž“, ktorá môže byť zdrojom rôznych miestnych mýtov, ako napríklad lietajúce ženy (alebo „maiara“, čo v eolskom dialekte znamená „čarodejnica“), ktoré vraj obývali oblohu nad Alicudi.

Život na ostrove po finančnej stránke nie je ľahký, no turizmus pomáha. Väčšina mladých mužov tu pracuje na stavbách, stavajú a rekonštruujú domy, ktoré si turisti môžu na leto prenajať. Inak tu ľudia predtým žili najmä z poľnohospodárstva a rybolovu.