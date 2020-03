V Česku uzavreli pre koronavírus 21 obcí. Nariadenie platí najmenej do 30. marca

Hygienici v Olomouckom kraji uzavreli pre šírenie nového koronavírusu 21 tamojších obcí. Opatrenie platí od pondelka tretej hodiny ráno a týka sa napríklad aj miest Uničov a Litovel.

Svoje obce nesmú opustiť desaťtisíce ľudí a zakázaný je aj vstup na ich územie

„Vzhľadom na výrazné šírenie koronavírusu v tejto oblasti hrozí závažné rozšírenie nákazy z ohniska, preto je nevyhnutné zakázať pohyb fyzických osôb v rámci týchto katastrálnych území,“ cituje krajskú hygienickú stanicu portál TN.cz.

Obyvatelia, ktorí žijú inde a chcú oblasť opustiť, budú musieť stráviť 14 dní v karanténe. Nariadenie platí do odvolania, ale najmenej do 30. marca.

Česká vláda v nedeľu na mimoriadnom zasadnutí prijala ďalšie preventívne opatrenia

Medzi ne patrí obmedzenie pohybu po území Českej republiky, ktoré platí od polnoci do 24. marca do 6:00, s výnimkami ako sú cesta do práce, za rodinou, nákup, starostlivosť o zvieratá, nákup benzínu, cesta k lekárovi alebo cesta na úrady.

Od polnoci tiež platí zákaz vycestovania do zahraničia, pričom cudzinci zase nebudú môcť vstúpiť na územie Českej republiky. Výnimku tvoria osoby, ktoré tam majú trvalý alebo prechodný pobyt alebo je ich pricestovanie v záujme štátu.

V spomínanom Olomouckom kraji v nedeľu večer evidovali 32 prípadov nákazy koronavírusom, pričom v oblasti Litovelu a Uničova ich bolo 25. V Českej republike evidujú celkovo 298 osôb, u ktorých potvrdili nákazu.

Dvaja pacienti – taxikári – sú vo vážnom stave. Taxikár, ktorý leží vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe, je v stabilizovanom stave a je stále pripojený na mimotelový obeh, uviedla pre spravodajský portál iDNES.cz hovorkyňa nemocnice Marie Heřmánková. Druhý taxikár, ktorý leží v nemocnici na Bulovke, má zavedenú pľúcnu ventiláciu.