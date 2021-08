V Česku došlo ráno k zrážke dvoch vlakov. Hlásia desiatky zranených aj mŕtvych, situácia je vážna

Zrážka dvoch vlakov v západočeskej obci Milavče v Plzenskom kraji, ku ktorej došlo v stredu ráno krátko po 08.00 h, si vyžiadala 28 zranených, pričom sedem ľudí je v kritickom stave a 31 je mimo ohrozenia života. Informoval o tom na Twitteri spravodajský portál ČT24. Česká tlačová kancelária juh uvádza, že zranených je až 50.

Išlo o zrážku rýchlika Ex 351 Západní expres, ktorý smeroval z Českej Kubice do Prahy, s osobným vlakom z Plzne do Domažlíc, približuje server Novinky.cz. Trať číslo 180 bude celý deň uzatvorená.

Zrážka už má aj obete

Ako uviedla česká polícia na Twitteri, na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému (IZS) vrátane troch vrtuľníkov. “Poplach bol vyhlásený pre 11 jednotiek. Miesto zásahu máme rozdelené na dva úseky. Transportujeme osoby z vlaku. Na mieste je niekoľko desiatok zranených,” uviedol hovorca hasičov Petr Poncar. S evakuáciou pomáha aj polícia, situáciu monitoruje vrtuľník Leteckej služby Polície ČR.

K zrážke sa už vyjadril aj minister dopravy Karel Havlíček, podľa ktorého vlak Ex 351 prešiel návestidlo Stoj na výhybni Radonice na Domažlicku a zrazil sa s osobným vlakom. „Situácia je vážna, ruším všetok program a som na ceste na miesto nešťastia,“ oznámil na sociálnych sieťach. Podľa informácií TV Nova sú do zrážky zapojené aj dve osobné autá.

Polícia Českej republiky na svojom Twitteri potvrdila, že o život dvaja ľudia. Zo súprav vlaku sa podarilo vytiahnuť všetkých cestujúcich. Na miesto smeruje posttraumatický intervenčný tím Hasičského záchranného zboru.

Správu aktualizujeme.