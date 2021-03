V Černobyle sa nachádza cintorín rádioaktívnych vozidiel používaných počas likvidácie. Niektoré sú dodnes nebezpečné

Dopad výbuchu jadrového reaktora v Černobyle je stále badateľný. Počnúc rokom 1986, kedy došlo k výbuchu a začali sa záchranné práce, sa počas likvidácie havárie využívalo veľké množstvo techniky, najmä nákladných či hasičských áut, ale aj vrtuľníkov či iných vozidiel.

Po ukončení týchto operácií sa začalo s dekontamináciou vozidiel. Ukázalo sa, že to vo väčšine prípadov nebude možné, keďže vozidlá boli doslova nasiaknuté radiáciou. Ich ďalšie využívanie by tak bol priveľký hazard so životom.

Mali ich zakopať, ostali na povrchu

V počiatkoch sa uvažovalo o cintoríne pre tieto vozidlá podobným spôsobom, ako keď sa pochovávajú ľudia. Vozidlá sa mali jednoducho zakopať do zeme. Tento úkon bol však pre také množstvo vozidiel nákladný, a tak sa rozhodlo, že vozidlá sa jednoducho dajú na jedno miesto. Zvolila sa na to dedina Rossokha nachádzajúca sa neďaleko.

Vzniklo tu teda 20-hektárové otvorené pohrebisko, ako píše portál LAD Bible. Pred výbuchom reaktora tu žilo viac ako 400 ľudí, ktorí boli odtiaľto evakuovaní a už sa sem nikdy nevrátili.

Niektoré sú aj dnes nebezpečné

Vozidlá nachádzajúce sa na tomto vrakovisku, či ak chcete na rádioaktívnom cintoríne pre techniku, už nevydávajú veľké dávky žiarenia a nie sú nebezpečné pri chvíľkovom kontakte. Opatrní treba byť najmä pri pásových vozidlách, ktoré boli používané na odpratávanie sutín reaktora.

Zábery z tohto miesta sú desivé, no pritom nesmierne zaujímavé. Hlavne však ukazujú, koľko techniky muselo byť použitej na likvidáciu najväčšej priemyselnej havárie na svete.