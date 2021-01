Ako by vyzeral Černobyľ, ak by nedošlo k výbuchu elektrárne? Ukrajina by sa pýšila takýmto mestom

Ukrajinský digitálny umelec Andrey Goopsa vidí, že niektoré ukrajinské, ale aj ruské či bieloruské mestá, nevyzerajú tak, ako by sa na 21. storočie patrilo. Koniec-koncov rovnaké je to na niektorých miestach žiaľ aj u nás. Keďže Andrey je umelec, rozhodol sa, že tieto lokality pozdvihne aspoň digitálne. A výsledok jednoznačne stojí za to.

Andreyovu prácu sme si všimli na portáli Bored Panda. Následne sme ho oslovili, aby nám o svojej tvorbe povedal viac. Vraví, že začínal tak, že natáčal videoblogy a cestoval po rôznych opustených miestach na Ukrajine. Potom však nemal možnosť nikde vycestovať a začal sa venovať Photoshopu.

Natočil video, v ktorom ukázal, ako by vyzeralo mesto Pripiať, ktoré leží neďaleko černobyľskej jadrovej elektrárne, ak by nedošlo k výbuchu. O úspechu videa hovorí to, že má vyše troch miliónov pozretí.

Ako by vyzeralo mesto Pripiať bez havárie?

Aj iné mestá

Pre Interez ďalej dodáva, že chcel prejsť svojou prácou k téme zlepšovania miest. Páči sa mu vnášať ľuďom myšlienky, ako by ich okolie mohlo vyzerať a ako by sa dali upraviť post-sovietske mestá tak, aby vyzerali slušne a odrážali 21. storočie. V súčasnosti Andrey robí vizuály viacerých miest, ktoré si môžete pozrieť v galérii.

Najviac sa mu páči fotografia ruského mesta Novokuzneck a jeho nová, vylepšená verzia. Na fotografii odhalil všetky problémy postsovietskych miest: hrozný stav budov, nedostatok cyklistickej infraštruktúry, či zle vybudované nástupištia električiek.

Pre viac skvelého digitálneho umenia zamierte na Andreyov Instagram, alebo ho sledujte na Youtube.