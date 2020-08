V centre “trojuholníka smrti“ majú problém. Odkalisko Poša je stále aktívne a ohrozuje zdravie obyvateľov

Odkalisko Poša v centre „Trojuholníka smrti“ je stále aktívne a ohrozuje zdravie obyvateľov Zemplína. Problematická je aj Mliekareň pri obci Hriňová.

Historicky sú za to zodpovedné firmy Chemko, Chemlon a Bukóza, ktoré svojím odpadom v pôde, vo vode aj v ovzduší tento priestor zamorili. Uviedol na dnešnej tlačovej konferencii, ktorú usporiadalo Občianske združenie (OZ) Za našu vodu, aktivista Jakub Mrocek.

Trojuholník smrti je územie medzi Vranovom nad Topľou, Humenným a Michalovcami. O tom, že do odkaliska v Poši sa neustále vlieva nový nebezpečný odpad informoval aj minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) v pondelok 24. augusta.

Znečistený je celý Zemplín

Najväčším znečisťovateľom bolo podľa aktivistov Chemko Strážske, ktoré uprostred tohto trojuholníka svojím PCB (polychlórové bifenyly) odpadom znečistilo na desiatky rokov takmer celý Zemplín. V prípade, ak sa dostanú PCB látky do ľudského tela, ukladajú sa v tukoch a z nich sa postupne uvoľňujú do krvného obehu. Sú karcinogénne a spôsobujú poruchy metabolizmu a ochorenia ako cukrovka, kardiovaskulárne choroby či poruchy plodnosti u mužov a žien, vysvetlil podpredseda združenia Za našu vodu Tibor Tóth.

Arzén nachádzali pravidelne celé desaťročia

Podľa predsedníčky občianskeho združenia Annamarie Velič získali informáciu, že údajne sú do Poše naďalej vypúšťané toxické látky, ktoré z nej vytekajú a tým ešte viac prispievajú ku kontaminácii okolia. Vysvetlila tiež, že združenie odobralo vzorky vody a kalu v okolí odkaliska Poša. Celé desaťročia bol ukazovateľom znečistenia arzén, no z analýz podľa Velič vyplýva, že v odkalisku sú aj relatívne nové kontaminanty. To má potvrdzovať, že čistiareň odpadových vôd v Chemku Strážske dodnes vypúšťa toxické chemické látky.

Inšpektori o situácii vedeli, no nekonali

Ako v pondelok informoval minister Budaj, Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) začala voči prevádzkovateľovi konanie o náprave, ktorého výsledkom by mal byť zákaz ďalšieho vypúšťania nebezpečných látok do odkaliska. SIŽP vykonala kontroly v areáloch Chemka Strážske, okresných úradoch v Michalovciach a Prešove a na Inšpektoráte životného prostredia v Košiciach, v rámci ktorých zaistila 20 dokumentov.

„SIŽP tieto spisy dôsledne vyhodnotí a následne bude vyvodzovať aj osobnú zodpovednosť,“ povedal generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo, podľa ktorého je zrejmé, že niektorí inšpektori SIŽP na východe Slovenska o situácií vedeli, no nekonali tak, ako mali.

Znečistená je aj rieka Slatina

Mliekareň pri obci Hriňová (okres Detva) úmyselne znečisťovala odpadovými vodami rieku Slatina. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Podľa neho kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) odhalila v mliekarni falošnú kanalizáciu, ktorou boli do rieky vypúšťané chemikálie.

„Pri tejto rieke občania neustále hlásia aj na zelenú linku, aj mne osobne znečistenie rieky. Opakuje sa to neustále znovu a nejde o nevinné znečistenie. Zdá sa, že sú to dosť agresívne čistiace chemikálie,“ povedal Budaj. Práve po kontrole v prevádzke mliekarne obdržala inšpektorka SIŽP už medializovanú vyhrážku: „Zajtra ráno budeš plávať hore bruchom v Dunaji!“. Minister uviedol, že tejto inšpektorke pri odbere vzoriek z rieky Slatina znečistená voda poleplata ruku.

Neustále vyhrážky a zastrašovanie

„Prevádzke hrozí okrem uloženia opravných opatrení aj uloženie pokuty vo výške 170-tisíc eur,“ uviedol generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo. Inšpektori budú v kontrolách prevádzky pokračovať v septembri, kedy by mali kamerami preskúmať kanalizačný systém prevádzky. Pri predošlej kontrole totiž odhalili množstvo kanalizačných rúr, pri ktorých nie je jasné, odkiaľ kam vedú.

Budaj zároveň vyjadril obavu o inšpektorov životného prostredia a ochranárov, ktorí podľa neho prichádzajú neustále do kontaktu s vyhrážaním či zastrašovaním. Upozornil napríklad na stránku na sociálnej sieti s názvom „Zjb ochranára, zachrániš strom“. Podľa ministra za stránkou stoja extrémistickí lesníci, ktorí sú ozbrojení a potenciálne by tak mohli naplniť svoje vyhrážky.

Na titulnej fotke stránky figuruje nápis: „Lesohospodári zeleným teroristom: Sme vo vojne“. Budaj informoval, že o stránke bude informovať aj orgány činné v trestnom konaní, ktoré by stránku mali preveriť. Minister je presvedčený, že medzi jej zakladateľov a sympatizantov patria aj ľudia hlásiaci sa k pravicového extrémizmu.