V centre Brna otvorili portál do Írska: Ľudia sa môžu virtuálne pozrieť, čo sa deje vo vzdialenom meste

Virtuálne brány v mestách sa v poslednom čase stali populárnymi a jednu teraz otvorili u našich susedov v Brne. Ľudia tak prostredníctvom obrazovky môžu naživo nahliadnuť do írskeho mesta Waterford a platí to aj naopak.

Zatiaľ čo obrazovka v Brne má kruhový tvar, v Írsku ju lemujú neopracované kamene pripomínajúce bránu zo sci-fi filmu, informuje web Brněnská Drbna. Obe mestá budú takto prepojené počas adventu.

Turistická atrakcia

Virtuálna brána sa nachádza na Náměstí Svobody a okamžite sa z nej stala veľká turistická atrakcia. Spustená je každý deň od tretej hodiny popoludní do deviatej hodiny večer a od jednej do deviatej cez víkendy.

Podobný projekt vznikol napríklad aj v New Yorku a americké mesto spájal s Dublinom, no skončil sa fiaskom. Ľudia ho začali využívať na to, aby si ukazovali vulgárne gestá, „prezentovali“ svoje nahé telá, alebo dokonca symboliku nacistov či dvojičky v plameňoch.

Virtuálny most, ktorý fungoval 24 hodín denne, tak museli dočasne vypnúť. Nachádzal sa pred budovou Flatiron na Piatej Avenue, v Dubline by ste ho našli na O´Connell Street. Pôvodnou myšlienkou bolo priniesť medzi ľudí nový druh futuristického umenia, ktoré kombinuje technológie a vedu a prepája ľudí naprieč celým svetom.