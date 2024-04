V Bratislave vystúpi ďalšia spevácka megahviezda. Festival LOVESTREAM oznámil mená prvých headlinerov

Hudobný festival Lovestream má za sebou síce iba dva ročníky a ide tak o pomerne novú záležitosť, no vďaka obrovským speváckym hviezdam sa okamžite pridal medzi najpopulárnejšie festivaly na Slovensku. Organizátor dnes oznámil mená prvých interpretov tretieho ročníka a fanúšikovia sa majú na čo tešiť.

Zrejme najväčším lákadlom pre fanúšikov bude speváčka Rita Ora. Okrem nej však na letisku v bratislavských Vajnoroch vystúpia aj mená ako DJ due Dimitri Vegas & Like Mike, Ray Dalton, Tom Walker, Dennis Lloyd, Rosa Linn, DJ Tujamo, Joker Out či HI-LO. Festival sa uskutoční v dňoch od 16. do 18. augusta 2024 a lístky sa dajú kúpiť na tomto odkaze.