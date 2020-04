V austrálskych vodách objavili najdlhšieho živočícha na Zemi. Meria takmer 46 metrov

Medzi nimi bol aj živočích, ktorý si vyslúžil titul najdlhšieho živočícha na svete. Morský polypovec, tzv. rúrovník, pôsobí akoby bol z iného sveta. Meral takmer 46 metrov.

Rúrovec meria 46 metrov

Počas skúmania austrálskych vôd objavili vedci 30 nových živočíšnych druhov a nielen to. Ako informuje portál The Guardian, podarilo sa im zazrieť aj doteraz najdlhšieho objaveného živočícha na Zemi. Rúrovník meral úctyhodných 46 metrov. Je to hlbokomorský predátor tvorený množstvom drobných klonov, ktoré sa však správajú a konajú ako celistvý organizmus pripomínajúci povraz.

Nerida Wilson, ktorá stála na čele expedície hovorí, že objav sa podaril vtedy, keď ho tím vedcov očakával najmenej. Špeciálne zariadenie na skúmanie podmorského sveta sa totiž ponorilo do hĺbky 4 439 metrov, rúrovníka však objavilo až na ceste späť na povrch v hĺbke 630 metrov. Tento rúrovec je dvakrát taký dlhý, ako je priemerný vráskavec ozrutný a trikrát taký dlhý ako vráskavec dlhoplutvý.

Chránená oblasť je plná pokladov

Rúrovce sa živia drobnými kôrovcami a rybami, ktoré majú tú smolu, že sa dotknú ostnatých výbežkov. Po dotyku ostáva živočích paralyzovaný a rúrovec presúva potravu smerom k telu kolónie. Zaujímavý objav sa podaril pod taktovkou neziskovej organizácie Schmidt Ocean Institute, ktorá podporuje oceánografický výskum. Výskum prebiehal v chránenej oblasti známej ako Gascoyne Coast.

Vedci dodávajú, že aj keď je daná obrasť chránená, v podstate netušia, aké živočíchy sa v nej vyskytujú a neustále sa im darí objavovať niečo nové. Kým sa však podarí potvrdiť, či sú objavené živočíchy nové alebo už existujúce, môžu ubehnúť celé mesiace, ba dokonca roky.