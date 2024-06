V Atlantiku sa deje niečo nepríjemné: Tropická búrka Beryl sa valí ku Karibiku, hrozí desivý scenár

Na juhozápadný Karibik sa valí tropická búrka Beryl, ktorá by podľa odborníkov mohla zosilnieť na veľký hurikán ešte predtým, ako v nedeľu dosiahne Barbados. Bol by to prvý hurikán počas tohtoročnej sezóny v Atlantickom oceáne.

Veľký hurikán je klasifikovaný od kategórie tri a vyššie, pričom ho sprevádza vietor s rýchlosťou prinajmenšom 178 kilometrov za hodinu.

V sobotu sa Beryl nachádzala 1 320 kilometrov východne – juhovýchodne od Barbadosu. Sprevádzal ju vietor o rýchlosti 100 kilometrov za hodinu, pričom sa pohybovala rýchlosťou 37 kilometrov za hodinu. Centrum búrky by malo podľa odhadov prejsť 45 kilometrov južne od Barbadosu, uviedol riaditeľ tamojšej meteorologickej služby Sabu Best.

Na Barbadose, Svätej Lucii, Grenade a Svätom Vincentovi a Grenadínach platí výstraha pred hurikánom. Martinik a Tobago majú výstrahu pred tropickou búrkou.

Čo je Beryl?

Beryl je druhou pomenovanou búrkou tohtoročnej hurikánovej sezóny v Atlantickom oceáne, ktorá trvá od 1. júna do 30. novembra. Začiatkom mesiaca tropická búrka Alberto udrela na pobreží severovýchodného Mexika, pričom priniesla lejaky a pripravila o život štyroch ľudí.