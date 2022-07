Užili legálny liek na vykonanie potratu. Dvom Britkám teraz hrozí, že strávia zvyšok života za mrežami

Jedna zo žien bola obvinená z toho, že užila liek na zámerné vyvolanie potratu. Druhú zo žien súdia na základe zákona z roku 1929, obvinili ju zo zabitia plodu. Za ženy sa postavili aj lekári, žiadajú, aby bol súdny proces okamžite zastavený. Obom hrozí doživotie za mrežami.

Hrozí im doživotie

Dvom ženám z Veľkej Británie hrozí doživotie za mrežami. Ako píše portál Daily Mail, 25-ročná žena bola obvinená po tom, čo si zadovážila legálny liek Misoprostol za účelom vyvolať potrat. Liek, ktorý lekári v Británii legálne predpisujú, užila v januári minulého roka. Podľa zákona z roku 1861 je však takýto čin trestný a vníma sa ako podanie jedu za účelom zabitia plodu.

Ďalšiu ženu súdia na základe zákona z roku 1929 za to, že zabila dieťa. Liek na vyvolanie potratu jej predpísal lekár z britskej poradenskej služby pre tehotné ženy. Umožnila jej to legislatívna, ktorá bola zavedená počas pandémie koronavírusu. Vďaka nej ženy mohli situáciu do 10. týždňa tehotenstva s lekárom konzultovať telefonicky a lieky následne obdržali poštou. Žena však lekárom zatajila, že je už v 28. týždni tehotenstva a bola nahlásená na polícii.

Vo Veľkej Británii sú potraty legálne, musia však byť dodržané isté podmienky, napríklad, musia byť vykonané pod dohľadom lekára. Odborníci sa obávajú toho, že ak by ženám v tomto smere nepomáhali, obracali by sa na nebezpečné praktiky, ktoré môžu viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, ale aj k úmrtiu ženy.

Nie sú to zločinci

Lekári, právnici, ale aj pracovníci v charitách preto podpísali list, v ktorom súdy žiadajú, aby ženy prestali trestať doživotím za to, že ukončili svoje tehotenstvo. Súd vyzývajú, aby ukončil súdny proces so spomínanými dvoma ženami a aby už nikdy žiadnu ženu nesúdil za to, že sa rozhodla ukončiť tehotenstvo alebo prišla o dieťa.

Podľa nich je neprípustné, aby sa v roku 2022 žena musela postaviť pred súd a obhajovať svoje reprodukčné práva. Je nemysliteľné, aby žene za ukončenie tehotenstva hrozilo, že strávi zvyšok života za mrežami.

Stáva sa totiž, že ženy čelia policajnému vyšetrovaniu aj po tom, čo prišli o dieťa spontánne alebo porodili mŕtve dieťa, no predtým potrat zvažovali. Britská verejnosť by sa ale mala vážne zamyslieť nad tým, či skutočne chce vnímať ženy, ale aj lekárov, ktorí potraty vykonávajú, ako kriminálnikov, ktorí si zaslúžia ten najprísnejší trest.