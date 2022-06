Za spontánny potrat tu dostanete 50 rokov, je súdený ako vražda: Takéto sú interrupčné zákony vo svete

Amerika zúri, súd totiž rozhodol, že ženy už nebudú mať právo na potrat. Krátko na to svet obletela správa o žene, ktorá si chcela na Malte užiť dovolenku skôr, ako sa jej narodí vytúžená dcérka. Keď začala krvácať, lekári odmietali vykonať potrat napriek tomu, že sa v ohrození ocitol aj život matky. Kým v niektorých krajinách sa môžu ženy slobodne rozhodovať, inde lekári potrat nevykonajú, aj keď to môže ohroziť život ženy.

Zmena vyvolala v Amerike vlnu pobúrenia

Najvyšší súd Spojených štátov v piatok zrušil prelomové rozhodnutie v prípade „Roeová verzus Wade“ z roku 1973, ktoré zakotvovalo právo ženy na interrupciu. Ako píše portál The Conversation, jednoznačne ide o krok späť, čo sa týka práv žien. Amerika však nie je jediná. K podobným rozhodnutiam sa uchýlilo napríklad aj Rusko či Poľsko. Naopak, v Argentíne či v Írsku robí vláda rozhodnutia, ktorých cieľom je ženám pomôcť.

V niektorých krajinách sú interrupčné zákony stavané tak, že v centre pozornosti sa ocitá zdravie a život tehotnej ženy, kým inde sú dekriminalizované úplne. V niektorých štátoch je potrat možné vykonať len do istého času, napríklad počas prvého trimestra tehotenstva.

Vo Fínsku môže žena o vykonanie potratu požiadať aj zo socio-ekonomických dôvodov. Vo Veľkej Británii sa zas berie ohľad na celkový stav a pohodu ženy, ako aj na iné okolnosti. Lekár môže vykonať potrat aj v prípade, ak tehotná žena nie je a v blízkej budúcnosti nebude schopná o dieťa sa postarať.

Mnohé krajiny potraty dekriminalizujú

V Zimbabwe, v Maroku a v Peru sú zákony interpretované prísnejšie. Lekár môže potrat vykonať len v prípade, ak sa v ohrození ocitne fyzické zdravie ženy. V Ghane či v Bolívii sa zákon týka nielen fyzického, ale aj duševného zdravia ženy. V Chorvátsku je povolené vykonať potrat aj vo vyššom štádiu tehotenstva, a to v prípade, ak je plod ťažko chorý. Napriek tomu však nedávno krajinou otriasol prípad, kedy bola žene táto možnosť odopretá a to napriek tomu, že jej nenarodené dieťa malo nádor na mozgu.

Po tom, čo ju odmietli lekári v štyroch nemocniciach, jej napokon bolo odporúčané, aby vycestovala do Slovinska a nechala si zákrok vykonať tam. Po tom, čo prípad vyvolal značný rozruch v médiách, napokon žena vycestovať nemusela, potrat jej vykonali aj chorvátski lekári.

V krajinách, kde sú potraty dekriminalizované úplne, za ne tehotnej žene nehrozí žiaden trest. Môže sa slobodne rozhodnúť a lekári žene plne dôverujú, že rozhodnutie, ktoré vykoná, bude to najlepšie pre jej fyzické, ale aj duševné zdravie. Napríklad v Severnom Írsku boli potraty dekriminalizované v roku 2020. Na požiadanie ženy je možné vykonať potrat do 12. týždňa tehotenstva, neskôr len v prípade, ak je plod ťažko chorý.

Tu hrozí aj za spontánny potrat 50 rokov za mrežami

To, že sa zmenil zákon ale neznamená, že ženy k takýmto službám aj majú prístup. Následkom toho musia niektoré ženy aj po zmene zákona cestovať kvôli vykonaniu procedúry do Anglicka. Malta je jediná európska krajina, kde je vykonávanie potratov zakázané, a to aj vtedy, ak sa v ohrození ocitá život matky a dieťaťa. Objavuje sa ale čoraz viac kritických hlasov, ktoré volajú po zmene.

Kriminalizácia potratov sa neraz vzťahuje aj na ektopické tehotenstvá alebo na samovoľné potraty. El Salvadore bola už nejedna žena aj za samovoľný potrat odsúdená na 50 rokov za mrežami. V týchto krajinách má nenarodený plod rovnaké práva ako tehotná žena. Ženy, ktoré prišli o dieťa, alebo sa pokúsili o vykonanie potratu, tak boli súdené za vraždu.

V roku 2014, v čase, keď boli zákony mimoriadne prísne aj v Írsku, lekári niekoľko týždňov umelo udržiavali pri živote ženu, ktorej mozog už nevykazoval žiadnu aktivitu. Bola totiž tehotná. Lekári takto rozhodli napriek tomu, že rodina ženy si to nepriala. K dekriminalizácii potratov došlo tento rok aj v Kolumbii, žena môže o potrat požiadať do 24. týždňa tehotenstva.

Od roku 2020 môže o zákrok do 14. týždňa požiadať aj v Argentíne. Slovenské zákony umožňujú žene požiadať o potrat do 12. týždňa tehotenstva.