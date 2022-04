Užijete si ich za víkend: Najlepšie nové seriály z obľúbených streamovacích služieb, ktoré zhltnete na posedenie

Streamovacie služby sú aktuálne plné zaujímavých titulov naprieč rôznych žánrov. Či už hľadáte program na spestrenie voľných dní alebo jednoducho máte radi seriály, ktoré môžete „binge-watchnúť“ na jedenkrát, tu je niekoľko kvalitných tipov, ktoré sú práve medzi divákmi obľúbené.

Do zoznamu sme zaradili iba nové seriály alebo minisérie. Za pozornosť však určite stojí aj druhá séria romantického seriálu Bridgerton, piata séria španielskej drámy Elite či britskej historickej drámy Posledné kráľovstvo alebo tretia séria hororového Servant. Ak ale hľadáte seriál, ktorý si vychutnáte naraz, tu je niekoľko tipov.

Mozaika lží / Pieces of Her

Kde ho nájdem: Netflix

Pre milovníkov kriminálnych trilerov priniesol Netflix osemdielny seriál, zasadený do prostredia malého mestečka. To sa stane dejiskom brutálneho útoku, čo nás privádza k hlavnej hrdinke, ktorá sa dozvie, že jej život je plní lží. Mozaika lží vychádza z bestselleru The New York Times a je skvelou jednohubkou pre milovníkov tohto žánru.

Jimmy Savile: Britský horor / Jimmy Savile: A British Horror Story

Kde ho nájdem: Netflix

Jimmy Savile sa stal jednou z najväčších televíznych hviezd v Spojenom kráľovstve. Jeho sláva trvala od 60. do 90. rokov minulého storočia, teda dostatočne dlhé obdobie na to, aby si niekto niečo všimol, alebo spozoroval správanie, ktoré by odhalilo tohto sexuálneho delikventa. To sa nestalo a počet jeho obetí sa stihol vyšplhať na stovky. Nový dvojdielny dokumentárny seriál ukazuje kontroverzné detaily stoviek prípadov sexuálneho zneužívania, ktoré boli celé rokmi pred zrakom ľudí ukryté. Súčasne demonštruje, akým fenoménom bol Jimmy Savile svojho času a výpovede zainteresovaných nechávajú túto obrovskú bublinu prasknúť. Viac o príbehu Jimmy Savilea sa dozviete aj v našom článku.

Denník Andyho Warhola / The Andy Warhol Diaries

Kde ho nájdem: Netflix

Pri dokumentárnom žánri ešte zostaneme. Život Andyho Warhola sa dá nepochybne označiť za búrlivý. Na druhej strane ale zostáva opradený množstvom nejasností. V roku 1968 sa po streleckom útoku navždy zmenil. Novinka vo svojich šiestich častiach nahliada do hĺbky tejto tajomnej osobnosti a ukazuje jeho stránku, ktorú ste doteraz možno nepoznali.

Moon Knight

Kde ho nájdem: Disney+

Komiksová postava Moon Knight ožila pod taktovkou Marvel Studios a teší sa mimoriadne priaznivým diváckym hodnoteniam. Na ČSFD seriálu svieti úctyhodných 80 %, čo svedčí o tom, že fanúšikovia universa si prišli na svoje. Príbeh ukazuje bývalého amerického mariňáka, ktorý bojuje s poruchou identity a sú mu pridelené sily starého egyptského boha, uvádza oficiálny text distribútora. Hlavnú úlohu stvárňuje Oscar Isaac, ktorého možno dobre poznáte aj z filmov Duna či Star Wars.

Minx

Kde ho nájdem: HBO Max

V tomto zozname nesmie chýbať komediálny seriál, ktorý nájdete od polovice marca na streamovacej službe HBO Max. Minx je zasadený do prostredia Los Angeles v 70. rokoch a ukazuje mladú feministku, ktorá sa snaží vytvoriť erotický časopis pre ženy. Ako už asi tušíte, nebude to mať vôbec jednoduché. Seriál v desiatich častiach prináša dávku humoru a zaujme aj pútavým zasadením do dobového prostredia. Podarí sa hrdinke splniť si svoj ambiciózny plán? Odpoveď sa dozviete po zhliadnutí desiatich častí, ktorých dĺžka je od 30 do 60 minút.

The Thaw

Kde ho nájdem: HBO Max

HBO Max začiatkom apríla uviedla poľskú kriminálnu drámu, ktorá sa sústreďuje na vyšetrovanie prípadu nájdeného tela mladej ženy. Tá iba krátko pred smrťou porodila, no dieťa sa nenašlo. Ambiciózna policajtka je odhodlaná prísť na to, čo sa stalo a dieťa nájsť. Seriál si získal prvenstvo v rebríčku streamovacej služby v Európe, uvádza poľský portál Gazeta. Že ide o kvalitný počin, dokazuje aj hodnotenie 80 % na ČSFD. Navyše jeho šesť častí si stihnete pozrieť v priebehu víkendu, preto je ideálnou voľbou na tieto voľné dni.

Severance

Kde ho nájdem: Apple TV+

Hovorí sa o ňom ako o jednom z najlepších, ak nie o najlepšom seriáli tohto roka. Snáď žiadneho seriálového fanúšika neprekvapí, že pochádza z dielne Apple TV+. Na prvý pohľad môže ísť o počin, ktorý ľahko prehliadnete, to vám však neodporúčame, pretože stojí za pozornosť. A to v prípade či už patríte medzi fanúšikov mysteriózneho a sci-fi žánru alebo nie. Hlavný hrdina Mark šéfuje tímu zamestnancov, ktorým bola chirurgicky oddelená pracovná a mimopracovná pamäť. Už iba samotný námet je zaujímavý. Bod zlomu navyše nastáva vo chvíli, kedy v osobnom živote stretáva kolegu z práce. Portál The Verge označil Severance za napínavý hororový príbeh, odohrávajúci sa na pracovisku.

Pačinko / Pachinko

Kde ho nájdem: Apple TV+

Pri tejto streamovacej službe ešte zostaneme a vydáme sa prostredníctvom nej do Južnej Kórei. Pačinko vychádza z bestselleru The New York Times a ukazuje príbehy štyroch generácií rodiny kórejských prisťahovalcov. Celkovo teda zachytáva obdobie od roku 1915 až po éru japonskej Wall Street. The Guardian seriál označil za honosný juhokórejský epos a udelil mu 4 hviezdičky z 5. Pačinko je príťažlivý nie iba kórejským prostredím, ktoré je pre nás stále neznáme, ale aj samotnými príbehmi, ktoré sú svedectvom histórie mnohých skutočných životných príbehov.