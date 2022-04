Chválil sa orálom s mŕtvolami, sexuálne zneužil 500 ľudí, najmladšie 2-ročné dieťa. Nikto si to nevšimol

Dokážeme odhaliť násilie, keď sa odohráva priamo pred našimi očami? A čo v prípade, že jeho páchateľom je osoba, ktorá sa maskuje tým, že chce byť videná? Divákov Netflixu v tieto dni šokuje dokument sledujúci skutočné udalosti okolo známej osobnosti Jimmyho Savilea, ktorého Británia zbožňovala.

V článku sa dozviete aj: Kto bol Jimmy Savile?

Prečo ho ľudia vnímali ako dobráka?

Čo páchal v márnici, kam mal slobodný prístup?

Koľko obetí po sebe zanechal?

Ako prepukol jeho škandál zo sexuálnym násilím, ktoré bolo roky prehliadané?

Jimmy Savile sa narodil 31. októbra 1926 a vyrastal v rímskokatolíckej rodine. Ako píše portál iNews, stal sa jednou z najväčších televíznych hviezd v Spojenom kráľovstve. Jeho sláva trvala od 60. do 90. rokov minulého storočia, teda dostatočne dlhé obdobie na to, aby si niekto niečo všimol, alebo spozoroval správanie, ktoré by odhalilo tohto sexuálneho delikventa. To sa nestalo a počet jeho obetí sa stihol vyšplhať na stovky.

Ľudia ho milovali, stal sa v ich očiach dokonalým mecenášom

Netflix uvádza, že práve jeho humor a prívetivosť mu pomohli stať sa hviezdou. V roku 1958 sa preslávil ako dídžej, neskôr sa dostal aj do televízie. Jeho najväčšou mocou však bolo, že dokázal ľudí okúzliť a učarovať im aj cez obrazovky. Dobré meno mu dotvárala aj spolupráca s charitatívnymi organizáciami, ktorým pomáhal zbierať peniaze, ale snažil sa pomáhať aj napríklad priamo v nemocniciach, napríklad pri prevoze pacientov alebo kde bolo treba.

Savile bol zbožňovaným miláčikom a dokonca získal titul od anglickej kráľovnej Alžbety II. a pápeža Jána Pavla II. Rady si od neho pýtal aj samotný princ Charles. Roky plynuli ďalej a spolu s nimi pribúdal aj počet zneužitých obetí, ktoré po sebe zanechal.

Po kariére v rádiu prišiel do televízie. Dostával 20-tisíc listov týždenne od detí, ktorým následne vo svojej show s názvom Jim’ll Fix It plnil najtajnejšie želania. Ako spomína jeden, v tom čase chlapec, v novom dokumente, myslel si, že Jimmy dokáže zariadiť všetko. Keď vystupoval na javisko, ľudia jasali a vítali ho obrovským potleskom. Od roku 1955 až do roku 2009 však viedol život, ktorý ukrýval za oponou svojej slávy, a ktorý nikto nechcel vidieť alebo skutočne nevidel.

Hovoril pravdu, ľudia sa iba bavili

Trpkou iróniou je, že Savile sa aj sám verejne priznal, píše DMTalkies. Keď sa ho reportér Phil Tibenham opýtal, čo robí, keď ho práve nesleduje kamera ako kompenzáciu za všetko to páchané dobro a uviedol príklad, či sa napríklad snaží fyzicky trestať bežaním maratónu, Jimmy odpovedal najúprimnejšie, ako mohol.

Povedal, že sa trestá iba v prítomnosti mladých žien, pretože je takým darebákom, že namiesto láskavosti ich musí stískať. Bolo to vonku, verejnosť sa však na jeho humore iba dobre zabávala a ani sa nesnažila zamyslieť nad tým, čo ak je to, čo hovorí, doslovná pravda.

A toto priznanie nebolo prvým ani posledným. Sám si dával rôzne negatívne prívlastky, ľudia ho ale vďaka tomu považovali iba za skromného. Nemal problém priznať a zopakovať svoje tvrdenie, že miluje malé dievčatká. V tom čase bolo povedomie o sexuálnom násilí ešte menej rozšírené a brané v úvahu, než dnes. A tieto tvrdenia boli preto vnímané ako neškodný humor.

Začali sa objavovať obete, zostali odignorované

Vzhľadom na popularitu, ktorú mal, obvinenie, ktoré prišlo v roku 2007, verejnosť veľmi nebrala v úvahu a pochybovala o jeho pravdivosti. Na políciu prišla žena, ktorá ohlásila, že sa pred 30 rokmi stala svedkom istého incidentu na škole. Pridali sa ku nej ďalšie tri svedkyne, pred súd však odmietli ísť a napokon bola obžaloba stiahnutá.

Obetí, ktoré sa rozhodli rozprávať, postupne pribúdalo. Karin Ward v roku 2011 spísala svoj príbeh, v ktorom uviedla, že Jimmy chcel od nej orálny sex výmenou za to, že sa objaví v jeho show. Dokonca mala dostať priestor v televízii, aby svetu konečne vyrozprávala pravdu, z čoho ale napokon zišlo. Slová obetí boli po celý čas potláčané a aj tí, ktorí sa rozhodli násilie nahlásiť, skončili odignorovaní.

Stovky obetí sexuálneho násilia

Jimmy Savile zomrel 29. októbra 2011. Po jeho smrti britská televízia ITV odvysielala dokument, ktorý otvorene hovoril o odvrátenej stránke zdanlivo dobročinných skutkov, ktoré páchal.

Práce v charitatívnych organizáciách, nemocniciach, detských domovoch alebo pre BBC mu poskytli ideálne podmienky pre zneužívanie maloletých detí. A dodáva, že počet jeho obetí sa vyšplhal na číslo 500, informáciu potvrdzuje The Guardian. Najmladšia z obetí mala iba dva roky, píše All That’s Interesting.

Sám priznal sex s mŕtvolami

Vyšetrovanie ukázalo trpkú realitu, ktorá dala Británii pomyselnú facku. V nemocnici v anglickom meste Leeds odhalili jeho obete vo veku od 5 do 75 rokov. Medzi nimi boli pacienti aj zamestnanci, deti, aj dospelé ženy či muži. Zdravotná sestra podľa The Guardian dokonca uviedla, že sa jej Savile zdôveril so sexom s mŕtvolami v márnici.

Dokonca sa s nebožtíkmi mal fotiť a pri tom ich inštaloval do zvrátených pozícií. Sestra sa po rokoch prezradila, že jej Savile dokonca spomínal pojem „gamaroosh“, ktorým sa označuje orálny sex a ktorý mal vykonávať s mŕtvolami.

Do márnice mal povolený prístup bez dozoru a dokonca sa ľuďom chválil šperkami vyrobených zo sklenených očí, ktoré odtiaľto sám ukradol.

Väčšina z jeho obetí boli deti

The Guardian vytvoril časovú os, ktorá vyskladala obraz Savilovho tajného života, ktorý viedol. Keď ho v roku 1960 iba 10-ročný chlapec požiadal o autogram, odviedol ho do hotela a sexuálne napadol alebo o desať rokov neskôr sexuálne zneužíval žiačky dievčenskej školy. Napokon sa zistilo, že až 73 % z jeho obetí boli deti.

Počas svojho života akékoľvek obvinenia odmietal a neváhal sa voči nim brániť súdnou cestou. Nedovolil, aby bolo jeho meno pošpinené a stál si za svojou pravdou. Napokon zverstvá, ktoré spáchal, vyšli na povrch až po jeho smrti a doplnili skladačku osobného života muža, ktorý bol v tomto smere vždy akousi záhadou. Respektíve nepopísanou stranou, keďže nikdy nemal manželku ani deti.

Napriek tomu, že Savilove obete sa nikdy nedočkali spravodlivosti, aspoň po jeho smrti verejnosť zistila, čím zač bol v skutočnosti. Škandál spojený s obvineniami vyvrcholil až k odstráneniu jeho náhrobného kamea v hodnote 4-tisíc libier (4 800 eur) a ďalších verejných pamätníkov.

Na obete sa nesmie zabúdať

Dvojdielny dokumentárny seriál z dielne Netflixu s príznačným názvom Jimmy Savile: A British Horror Story (Jimmy Savile: Britský horor) ukazuje kontroverzné detaily, ktoré boli celé rokmi pred zrakom ľudí ukryté.

Súčasne demonštruje, akým fenoménom bol Jimmy Savile svojho času a výpovede zainteresovaných nechávajú túto obrovskú bublinu prasknúť.