Už nielen Simpsonovci, ale aj Scooby-Doo: Obľúbený detský seriál predpovedal 4. sériu Stranger Things

Fakt, že tvorcom seriálu Simpsonovci (The Simpsons) sa akoby darilo predpovedať budúcnosť, je známy už nejednému z vás. Najnovšie ale upozornil používateľ sociálnej siete TikTok aj na tvorcov a scenáristov iného kultového animovaného seriálu, ktorým sa podarilo niečo podobné. Predpovedali totiž, ako bude vyzerať jedna z kľúčových scén populárneho (a rovnako kultového) seriálu Stranger Things.

Na pravú mieru ale treba uviesť, že s najväčšou pravdepodobnosťou nešlo o predpoveď, ako skôr o inšpiráciu. Alebo to bola len zhoda náhod? Ktovie. O čo ale ide?

Predpovedal Scooby-Doo seriál Stranger Things?

Zaujímavé virálne video na sociálnej sieti TikTok si nedávno všimol web PopBuzz. V ňom používateľ s prezývkou cowboinary zostrihol scénu z jednej z epizód populárneho animovaného seriálu Scooby-Doo! Mystery Incorporated z roku 2013. Táto scéna sa podľa používateľa až nápadne podobala na jednu zo scén v štvrtej sérii Stranger Things. A ako sa ukázalo, nešokovalo to len jeho, ale aj ostatných. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Scéna z epizódy s názvom Through the Curtain sa odohráva na člne v mori a v hlavných úlohách vidíme päticu hlavných postavičiek, teda Freda, Daphne, Velmu, Shaggyho a Scoobyho ako polemizujú nad veľmi podstatnou vecou. Hladina, na ktorej sa v člne nachádzajú, je totiž hladinou takzvaného interdimenzionálneho mora. Vyšetrovatelia však nevedia prísť na to, ako sa do inej dimenzie dostanú.

Postava Shaggyho ale vzápätí prednesie, že „ich život sa úplne obrátil „hore nohami“ (v anglickom origináli „turned upside down“). Velma si vďaka týmto slovám uvedomí, že môžu cestovať do inej dimenzii pod morom. Fred si následne všimne, že sa pod nimi nachádza interdimenzionálna brána, čo Daphne ešte doplní tvrdením, že ide o „štvrtú bránu“. Potom Fred skočí do vody, ostatní ho nasledujú a ocitajú sa v inom svete „hore nohami“. Pripomína vám to niečo?

Plagiát?

Áno, niečo podobné skutočne bolo možné vidieť o niekoľko rokov neskôr v nedávno vydanej 4. sérii seriálu Stranger Things. A stalo sa to nejako podobne. Akurát je v tomto prípade veľmi ťažké povedať, či išlo len o zhodu náhod alebo sa tvorcovia Stranger Things, bratia Dufferovci, skutočne inšpirovali seriálom Scooby-Doo. Nie je totiž tajomstvom, že v jednotlivých epizódach pomerne často a radi odkazujú na iné diela popkultúry.

Samotní tvorcovia zatiaľ nepotvrdili (no ani nevyvrátili), či sa obľúbeným seriálom inšpirovali alebo nie. Používateľ cowboinary ale na svojom profile zverejnil ďalšie podobné scény zo Scooby-Doo a Stranger Things. Niečo na tom teda zrejme bude.