Z policajtov si spravil dobrý deň. Slovák utiekol zo súdu cez okno na toalete, hľadali ho celé hodiny

Bizarné úteky z budovy súdu či väzenia poznáme najmä z amerických filmov. Jeden takýto prípad sa však cez víkend udial aj na Slovensku, pričom hlavným “hrdinom” bol muž obvinený z drogovej činnosti. Tomu síce útek zo súdu vyšiel, no na slobode pobudol len pár hodín.

Ako informuje TV JOJ, cez víkend bol na krajskom súde v Trnave poriadny rozruch. Tamojší policajti priviezli obvineného do budovy súdu, kde si mal vypočuť svoj verdikt za zločin súvisiaci s drogovou činnosťou. Recidivista bol totiž chytený so 600 dávkami pervitínu a od sudcu sa mal dovzedieť, či bude stíhaný na slobobe, alebo poputuje rovno za mreže.

Útek ako z filmu

Počas čakania na súdny proces mal obvinený sedieť na chodbe s policajným sprievodom. Hliadku požiadal, či môže ísť na toaletu. To mu bolo umožnené, no zároveň pustili policajti recidivistu do priestorov, ktoré riadne neskontrolovali. Muž odišiel na dámske záchody, kde sa nachádza väčšie okno bez mreží. Skutočnosť, že bol muž spútaný a okno sa nachádzalo vo výške približne 2,5 metra od zeme, obvinený prehliadal. Jeho útek si príslušníci PMJ všimli až v momente, keď sa muž z toalety dlho nevracal.

“Vzhľadom na okolnosti prípadu a stále prebiehajúce konanie, ako aj okolnosti prešetrovania samotného úteku, súd sa k tomu v tomto čase nebude vyjadrovať,” uviedla hovorkyňa krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová. Muž si to mal namieriť rovno na stanicu, odkiaľ sa pravdepodobne vlakom dostal do Pezinka. Tam ho policajti pár hodín po úteku dolapili. Drogový díler sa teda pred sudcu v Trnave neskôr aj tak postavil. A aj vzhľadom na posledné udalosti ho orgány poslali rovno na výkon väzby do Leopoldova.