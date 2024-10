Úprimná spoveď komičky Evelyn, z ktorej mnohým naskočia zimomriavky. Tieto slová otvoria oči takmer každej žene

Komička sa neraz vyjadrila na tému o sebavedomí. Možno ju považovať za akúsi ambasádorku ženských tém, ktoré otvorene preberá na sociálnych sieťach. Často sa vyjadruje k takým veciam, o ktorých sa u nás príliš nehovorilo, vrátane sebaprijatia u nežnejšieho pohlavia.

Moderátorka a príležitostná herečka Eva „Evelyn“ Kramerová sa otvorila v markizáckej relácii Na káve s, v ktorej sa ponorila do seba a porozprávala o svojej ceste k sebaláske. Bohužiaľ, tá nebola jednoduchá, sprevádzali ju nepríjemné komentáre a narážky na jej vzhľad, s ktorými sa musela popasovať.

Využila odbornú pomoc

Dnes sa však dostala do bodu, kedy je so sebou spokojná, hoci sa to strieda. Ako sama priznala, veľmi na sebe pracuje, a to nielen na fyzickej stránke tela, ako sme vás informovali v predošlom článku.

„Chodím na terapie, keďže som človek, ktorý mal úzkosti od 20. Prechádzala som si ťažkými psychickými momentmi, som na to veľmi náchylná a citlivá. Pre mňa bolo potrebné pracovať s psychológom a podchytiť tú úzkostnú poruchu a panické ataky, ktoré som mala,” uviedla Evelyn, ktorej to veľmi pomohlo v budovaní sebavedomia, hoci nespĺňa ideál krásy, od ktorého je ďaleko.

Pochybnosti sú úplne normálne