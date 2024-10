Komička Evelyn sa pochválila schudnutou postavou. Mesiace strávené vo fitku sa vyplatili, takto teraz vyzerá

Už minulý rok sme vás informovali, že Evelyn plánuje veľké chudnutie. Vtedy bola odhodlaná zhodiť 15 kíl do konca roka. Začala na sebe poctivo pracovať a toto odhodlanie jej vydržalo aj v tomto roku, keďže sa fanúšikom ukázala v posilňovni.

Komička, moderátorka a príležitostná herečka Eva „Evelyn“ Kramerová vie, čo je to odhodlanie. Zároveň to tiež vyzerá, že má presnú predstavu, ako chce vyzerať a robí všetko pre to, aby bola svojím najlepším „ja“. V minulosti napríklad ľudí šokovala obrovskou zmenou, keď z blond prešla na ryšavú farbu, a teraz sa zas rozhodla šokovať ľudí schudnutou postavou.

Tvrdo na sebe pracuje

Snahu Evelyn na chvíľu zmarili zdravotné komplikácie. Ako sme vás informovali v článku, komička vo februári skončila na operačnom stole.

„Mala som úplne stlačenú dýchaciu trubicu, hlavne v spánku som cítila, že neodpočívam, ale väčšinou som celú noc lapala po dychu a znova a znova sa pridúšala. Bolo veľmi nepríjemne s tým žiť a hlavne bolo riziko, že s tým ani dlho žiť nemusím, lebo keď sa vám nedokysličuje mozog, darmo budete meditovať a mantrovať fasa život,“ vysvetlila vtedy Evelyn svojim fanúšikom. Museli jej teda posunúť obe čeľuste dopredu a potom, keď sa z nemocnice dostala domov, dala si pauzu – nielen od cvičenia, ale tiež od sociálnych sietí.

V lete však už bola znova v plnom nasadení, čo dokazuje aj video, ktoré pridala z posilňovne.

Teraz Evelyn ukázala prvé výsledky a jej zábery hovoria za všetko. „Mám pocit, že začínam vidieť malé zmeny po tých pár mesiacoch vo fitku,“ napísala k videu, ktoré pridala do svojho príbehu a dodala, že ďalej pokračuje v chudnutí.