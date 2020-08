Unikát v srdci Banskej Štiavnice: Dobrovoľníci opravili starú budovu, otvoria v nej virtuálnu prehliadku baníctva

Z historického hľadiska ide o jedno z najvýznamnejších miest nielen Slovenska, ale celého Uhorska a zvedavým turistom rozhodne má čo ponúknuť. Kalvária, ktorá je dominantou mesta, jazerá a tajchy v okolí, dom Maríny a jedinečná Banka lásky v ňom, mnohé štýlové kaviarne i puby, no a nepochybne aj množstvo múzeí. To všetko Štiavnica ponúka. Teraz sa k tomu všetkému ale pridáva aj ďalší lákavý unikát na návštevu.

Cesta v čase je názov nového projektu, ktorý už čoskoro predstaví partia nadšencov na čele s Petrom Marekom v srdci Banskej Štiavnice. Vlastnými silami dávali viac ako dva roky dohromady projekt, s ktorým „sa zábavnou, interaktívnou, ale hlavne náučnou formou prenesiete pomocou virtuálnej reality, animácií, či hologramov do 18. storočia,“ uvádzajú tvorcovia unikátu na webe Startlab. Prostredníctvom neho momentálne zháňajú finančné prostriedky na to, aby mohli Cestu v čase otvoriť a sprístupniť verejnosti. A ak projekt podporíte, získať môžete aj vy – a pritom nielen zážitok v podobe možnosti vidieť virtuálnu prehliadku medzi prvými.

Tvorcovia projektu totiž všetkým prispievateľom okrem vstupeniek či kávy zadarmo, núkajú napríklad vygravírovanie ich mena na pamätnej medenej tabuli, ktorá bude zavesená pri vstupe do expozície. K dispozícii sú ale aj napríklad aj dekréty o digitálnom baníkovi či zabopožičanie luxusného kabrioletu Mazda MX5 NA a mnohé ďalšie výhody. O čom ale projekt Cesta v čase bude?

Projekt, aky na Slovensku nemá obdoby

Banská Štiavnica doslova prekypuje baníckou históriou. Tú možno obdivovať v tamojších múzeách, fascinuje však aj obyčajnou prechádzkou po centre mesta i v jeho odľahlejších zákutiach. Nový projekt Cesta v čase návštevníkom poskytne aj niečo navyše. Niečo, čo v bežných slovenských múzeách nenájdete – obdivovať banskú históriu, a nielen Štiavnice, totiž návštevníci budú prostredníctvom virtuálnej reality.

„Hlavnou odlišnosťou oproti reálnym prehliadkam sú použité moderné technológie a spôsob, akým má expozícia oboznámiť návštevníka s baníckym svetom z minulých storočí,“ vysvetľuje rozdiel medzi tradičným múzeum CEO projektu Cesta v čase Peter Marek.

Celá expozícia je podľa jeho slov koncipovaná tak, aby návštevníci nemuseli čítať veľké množstvo textov, ale aby sa práve prostredníctvom virtuálnej reality formou krátkych informácií dozvedeli rôzne zaujímavosti, ktoré v tradičnom múzeu môžu chýbať.

V historickej budove, ktorú svojpomocne opravili

„Pomedzi jednotlivé expozičné zastávky vložíme vtipné animácie a texty, ktoré tiež časom prerobíme na animácie o tom, aké huncútstva študenti v rôznych storočiach povyvádzali alebo ako sa vyvíjali postupom času banícke uniformy,“ hovorí Peter. Mimoriadne zaujímavou kapitolou expozície tiež nepochybne bude odkrývanie tajomstiev budovania preslávených banskoštiavnických tajchov.

„Týmto chceme docieliť to, aby sa návštevník u nás necítil ako na nejakej prednáške, ale aby sa aj zabavil a zasmial,“ odhalil Peter z toho, čo projekt Cesta v čase pre turistov predstaví.

Nový typ nezvyčajného múzea bude sídliť v budove posledného zachovaného renesančného palácového domu v Banskej Štiavnici. Ten v minulosti patril bohatému banskému ťažiarovi a komorskému podgrófovi Gotfriedusovi Lienpacherovi von Limpach. Keď partia mladých ľudí budovu našla, začal sa aj črtať projekt Cesta v čase. Peter spolu s ďalšími šikovnými ľuďmi začali unikátny priestor svojpomocne zachraňovať a budovať v ňom prvú virtuálnu expozíciu baníctva na Slovensku.

Spočiatku malá skupina nadšencov-dobrovoľníkov sa postupne začala rozrastať a rástol aj počet nápadov. To bolo ešte v roku 2018. Dnes je už priestor renesančného palácového domu pripravený a svetlo sveta uzrú aj posledné animácie do expozície.

Moderné zariadenia prenesú návštevníkov do minulosti

„Súčasťou expozície budú dotykové obrazovky, hologramy, klietka s baníckym zdvihákom, animácia mapy Banskej Štiavnice a okolia z roku 1742, mnoho časozberných videí a virtuálna realita, v ktorej návštevníci uvidia, aké stroje baníci používali na ťažbu a spracovanie rúd,“ hovorí Peter. To ale, samozrejme, nie je všetko. Virtuálne banícka expozícia ponúkne aj jedinečný zážitok v podobe odpalu bane pušným prachom a zatopenie štôlne vodou.

„Naším cieľom je vyvolať u mladšej generácie záujem o našu históriu a vzdelávanie sa práve prostredníctvom toho, čo im je blízke, a teda moderných technológií a všetkým ukázať históriu inak, než sú na to zvyknutí,“ vysvetľuje Peter. Pôjde teda o skutočný unikát, aký len tak hocikde na Slovensku nemáte možnosť navštíviť.

Skupina nadšencov má však pred sebou ešte dlhú cestu, aj keď otvoriť plánujú už čoskoro a veria, že sa im to podarí. Aj preto sa rozhodli vytvoriť crowdfundingovú kampaň na webe Startlab, potrebujú totiž najmä techniku, ktorá nepatrí medzi najlacnejšie záležitosti. Z celkovej čiastky 13-tisíc eur sa doposiaľ podarilo vyzbierať 8 % sumy. Peter však dúfa, že sa potrebné prostriedky zozbierať podarí.

„Na projekte pracovalo 27 grafikov, animátorov, hercov, zvukárov, scenáristov, programátorov aj historikov,“ približuje náročnosť prác na zdanlivo jednoduchom projekte Peter. Okrem nich však spolupracovali aj s učiteľmi a študentmi z Banskobystrického súkromného gymnázia zameraného na grafiku. A to ešte nehovorí o počtoch ľudí, priateľov a známych, ktorí pomáhali s opravou a záchranou priestorov, v ktorých sa Cesta v čase bude nachádzať.

Otvoriť chcú v auguste

Otvoriť novú expozíciu plánujú v druhej polovici augusta. Termín otvorenia má však nadväznosť aj na úspešnosť kampane na Startlabe.

„Úprimne poviem, že, samozrejme, urobím všetko preto, aby sme mohli otvoriť aj bez úspechu kampane, no bude to nesmierne ťažké a možno sa to bez toho ani nepodarí,“ hovorí. Sľubuje však, že každý jeden cent, ktorým ľudia prispejú na podporu projektu, bude použitý na to, na čo má. „Čiastka, o ktorú vás žiadame, je potrebná na technické vybavenie priestoru a každý jeden dar, ktorý sa nám podarí vyzbierať navyše, bude použitý pre vás – na tvorbu ďalších animácií,“ vysvetľujú na Startlabe.

Mnoho ľudí si myslí, že práve nezvyčajné metódy vyučovania môžu deťom a aj všetkým ostatným pomôcť zdokonaľovať sa v rôznych sférach. Práve projekt Cesta v čase toto všetko ponúka – spája totiž zábavu a moderné technológie s učením.

Ak projekt podporíte, priložíte ruku k jedinečnému dielu, ktorý navyše podporí a rozvinie turistickú atraktivitu zaujímavých miest na Slovensku. A možno tiež bude štartovacím pólom pre vznik ďalších podobných prehliadok, ktorými sa zatraktívnia aj iné mestá našej krajiny. Viac o Ceste v čase sa dozviete na stránkach Starlabu alebo na sociálnej sieti Facebook.