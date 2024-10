Únik do sveta kníh: Ako čítanie pomáha zvládať stres a rozvíjať myslenie

Veľa z nás preto hľadá spôsoby, ako spomaliť a upokojiť svoju myseľ. Prekvapivo, jednou z najlepších možností, ako to dosiahnuť, je čítanie. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako obyčajný relax, ale knihy majú hlbší vplyv na naše duševné zdravie, rozvoj osobnosti a schopnosť riešiť problémy. Aj na tieto otázky sme sa pýtali psychologičky Simony Prieložnej.

Prečo si myslíte, že je čítanie pre ľudí také dôležité? Čo nám môže ponúknuť?

Čítanie je kľúčové pre rozvíjanie predstavivosti a zlepšovanie slovnej zásoby. Každý rok počúvame, že schopnosť čítať s porozumením medzi študentmi klesá, a práve preto im potom robia problém úlohy, kde je potrebné vyvodiť informáciu z textu. A ako lepšie trénovať túto schopnosť, než pravidelným čítaním?

V škole často žiakom dávam za úlohu opísať obrázok, a prekvapuje ma, aké ťažké to pre nich býva. Problém je nájsť tie správne slová. Často hovoria, že im chýbajú informácie, aby si vedeli ten obrázok predstaviť. Čítanie teda nielen zlepšuje slovnú zásobu, ale aj schopnosť komunikovať a lepšie vysvetľovať veci.

Aké benefity prináša čítanie okrem zlepšovania jazykových schopností?

Okrem toho, že pomáha rozvíjať predstavivosť a zlepšovať jazykové zručnosti, čítanie je tiež skvelým zdrojom informácií. Cez knihy sa odovzdávali vedomosti z generácie na generáciu. Pre mnohých z nás je čítanie tiež spôsob, ako aspoň na chvíľu uniknúť z reality. Môžeš sa vďaka nemu ocitnúť v príbehoch, ktoré by si v reálnom živote nezažil, alebo zvládnuť svoje obavy tým, že ich prežiješ cez hlavnú postavu.

Deti sa vďaka príbehom môžu naučiť zvládať rôzne situácie, s ktorými sa neskôr stretnú aj v reálnom živote. Prostredníctvom kníh si môžu lepšie osvojiť stratégie, ako riešiť problémy.

Prečo by si ľudia mali nájsť čas na čítanie v tejto rýchlej dobe?

Čítanie nás núti spomaliť a zastaviť sa. Dnes žijeme v rýchlej dobe, kde je všetko o rýchlych zmenách a prispôsobovaní sa. Tlak na výkon je obrovský a často si ani neuvedomujeme, koľko toho musíme denne zvládnuť. Technológie nám život uľahčujú, ale zároveň nám pridávajú viac povinností. Preto si mnohí radšej pustia krátke videá alebo audioknihy, aby popritom stihli ešte ďalšie veci.

Ja osobne mám radšej klasické tlačené knihy. Keď si môžem sadnúť so šálkou čaju a naozaj sa ponoriť do knihy, cítim, že relaxujem. Pri audioknihách som sa často pristihla, že popri počúvaní robím aj iné veci, ale nakoniec si nič z toho príbehu nepamätám a cítim sa vyčerpaná. Samozrejme, každý sme iný a niekomu môže vyhovovať niečo iné.

Dokáže čítanie ovplyvniť zvládanie stresu?

Rozhodne áno. Čítanie je skvelý spôsob, ako sa upokojiť a zmierniť stres. Keď máš pocit, že si v napätí, môžeš si nájsť tiché miesto, otvoriť knihu a ponoriť sa do iného sveta. Pomáha to sústrediť sa na niečo iné a spomaliť. Nie pre každého to funguje rovnako, ale pre mnohých ľudí je čítanie kľúčom k upokojeniu.

Myslíte si, že v dnešnej dobe ľudia čítajú menej? Ak áno, prečo?

Študentov s knihou občas vidím, ale častejšie majú v ruke mobil. Nie je to prekvapujúce, v mobile majú všetko – sociálne siete, hudbu, poznámky a áno, môžu tam mať aj knihy. Ale je ťažké odolať všetkým tým notifikáciám a rozptýleniam, keď sa snažia sústrediť. V škole sú mobily zakázané, takže ak si niekto prinesie knihu, určite mu za to nedajú poznámku, na rozdiel od mobilu.

Myslím si, že za to môže internet. Dnes máme prístup k informáciám rýchlejšie a jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Kto by chcel prečítať 300-stranovú knihu, keď môže jednoducho vygoogliť kľúčové informácie alebo články na danú tému? No to neznamená, že knihy strácajú význam. Skôr naopak, stále majú svoje pevné miesto ako zdroj informácií, najmä ak sa chceš na niečo pozrieť do hĺbky.

Máte nejaké odporúčanie na knihy, ktoré by čitatelia mohli skúsiť?

Ak hľadáte knihy, ktoré vám môžu pomôcť lepšie pochopiť seba a svet okolo vás, odporúčam:

Nedostatočný pocit vlastnej hodnoty od Heinza-Petera Röhra. Táto kniha sa venuje sebavedomiu a pocitu vlastnej hodnoty, čo je téma, ktorá trápi veľa mladých ľudí. Pomôže ti pochopiť vnútorné bariéry a poskytne rady, ako ich prekonať. Rozbouřený mozek od Daniela Siegela je skvelá kniha pre tínedžerov a ich rodičov. Siegel vysvetľuje, čo sa deje v mozgu mladého človeka počas dospievania, a ponúka stratégie, ako zvládať emocionálne výzvy. Úžasný svet depresie od Johna Moeho je kniha, ktorá sa venuje téme depresie a prináša pohľad na ňu z perspektívy humoru a osobných príbehov. Je to výborný sprievodca pre tých, ktorí čelia vlastným emocionálnym výzvam.

Aký je váš názor na to, akú rolu by malo čítanie zohrávať v živote mladých ľudí?

Čítanie by malo byť prirodzenou súčasťou každodenného života. Je to spôsob, ako rozvíjať kritické myslenie, predstavivosť, ale aj empatiu. Keď sa ponoríš do príbehu a prežívaš ho spolu s postavami, lepšie chápeš rôzne situácie a emócie, čo ti môže pomôcť nielen v osobných vzťahoch, ale aj v bežnom živote.

Na záver, máte nejaký odkaz pre našich čitateľov?

Skúste spomaliť. Čas plynie inak, keď si nájdete chvíľu na to, aby ste počuli spievať vtáky alebo cítili vietor. Takéto malé veci často prehliadame. A keď si nájdete čas, vezmite si do rúk knihu. Čítanie nám pomáha spomaliť a vnímať to, čo je naozaj dôležité.