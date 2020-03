Ulicou v Buenos Aires doslova tiekla krv potokom. Môže za to nehoda v miestnom bitúnku

Jedna z ulíc v argentínskej metropole Buenos Aires sa zmenila na doslovné krvavé more. Môže za to nehoda v jednom z bitúnkov v meste Morón, v ktorom sa prevrátila nádrž so zvieracou krvou.

O incidente informoval britský portál Unilad, podľa ktorého sa po nehode v jatkách v jednej z provincií metropoly Buenos Aires prevrátila nádrž s viac ako 500-tisíc litrami zvieracej krvi. Tá následne zaliala jednu z rušných ulíc, ktorá sa v priebehu pár minút zmenila na miesto ako z krvavého hororu.

Fotografie krvou zaliatej ulice sa krátko po incidente začali objavovať na sociálnych sieťach.

This is a Buenos Aires(Argentine) city next to a slaughter house.

A blood reserve exploded yesterday and then animals blood run for all streets.

How this slaughter horror houses still exists? I really don't know pic.twitter.com/WZikOxjVyo

— #EX41%YASOMOSMAS 🐱. #MIPRESIDENTEESMACRI (@macrista_Damla) March 10, 2020