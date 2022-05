Ukrajinci sa pri Charkive dostali až k ruským hraniciam: „Pán prezident, dokázali sme to!“ hovoria vo videu

Jednotka ukrajinskej armády bojujúca severne od Charkiva správou „Pán prezident, dokázali sme to!“ oznámila, že sa dostala k ruským hraniciam. Videozáznam, ktorý jednotka zverejnila, ukazuje malú skupinu vojakov, ktorá nesie modro-žltý hraničný stĺp na hraničnú čiaru. Informuje o tom portál cnn.com.

Ukrajinské sily už niekoľko dní postupovali smerom k hraniciam na niekoľkých miestach severne a východne od Charkiva, ktorý je druhým najväčším mestom krajiny.

“Mr. President, we reached Ukraine’s state border with the enemy state. Mr. President, we made it!”

