Učiteľ chémie Ivan: Ľudia sa ma často pýtajú, či viem variť drogy, tento experiment ľahko zvládnete aj doma

Ivan Gábriš je stredoškolským učiteľom chémie a veľa ľudí ho pozná ako popularizátora vedy na Instagrame či TikToku pod prezývkou @vedeckeokienko. Vie, ako ju priblížiť nielen svojim študentom, ale aj ľuďom, ktorých možno chémia nikdy nebavila, o čom svedčí aj to, že sa mu podarilo získať tisíce sledovateľov. Pozná totiž odpovede na množstvo fascinujúcich otázok, z ktorých sa vám zatočí hlava a zmenia vám pohľad na každodenný život.

Začalo to úplnou náhodou

Videá Ivana Gábriša s chemickými experimentmi vyzerajú na prvý pohľad ako kúzla. Ako nám vysvetlil, s popularizáciou vedy na internete začal úplnou náhodou.

„Ešte počas štúdia na Masaryčke som si niektoré z experimentov začal natáčať. Keď som ich mal viac, prišlo mi ako dobrý nápad zdieľať ich na sociálne siete,“ zdôveril sa. Mal vytvorený instagramový profil, ktorý aktívne nevyužíval, no spontánne sa to rozhodol zmeniť. Dnes ho na tejto sociálnej sieti sleduje cez 42-tisíc ľudí, ktorých zaujal raketovou rýchlosťou.

Experimenty robí aj so svojimi žiakmi

Jeho študentov, ale aj sledovateľov na internete, najviac zaujímajú efektné experimenty, pri ktorých napríklad niečo mení farbu, alebo horí. Spomína, že najviac dokáže uchvátiť experiment s farebnými plameňmi, pri ktorom vznikne zelený, modrý alebo červený oheň. A snaží sa ich zakomponovať aj do svojich hodín na strednej škole, kde pôsobí.

„V škole je experiment vždy spojený s teóriou a študenti k nemu musia najprv vypracovať laboratórny protokol,“ opisuje proces výučby. Takto spoločne vytvárali napríklad lávovú lampu.

„Bavili sme sa o tom, že niektoré kvapaliny sú navzájom nemiešateľné. Naliali sme teda vodu a olej a pozorovali sme, že vytvárajú dve separátne vrstvy, ktoré sa medzi sebou nemiešajú. Potom sme do toho hodili šumienku a pozorovali sme, ako sa guličky vody nadnášajú,“ vysvetľuje priebeh experimentu, ktorý vyskúšal so študentami na hodine.

Ľudia sa ho najčastejšie pýtajú na varenie drog

Ako učiteľ chémie sa pravidelne stretáva s jednou otázkou, ktorá možno napadla aj vám a z ktorej si prvého apríla urobil na TikToku žart, a to, ako uvariť drogy. Zdieľal teda trefné video s najočakávanejším experimentom — varením perníka.

„Je to jedna z najčastejších otázok, aké na sociálnych sieťach dostávam. Väčšinou sa z toho aj robí sranda a hovorí sa, že prvé dve veci, ktoré sa spýtate chemika, sú, či vie vyrobiť dynamit a variť drogy. Bohužiaľ, je to tak a myslím si, že každý, kto má dočinenia s chémiou, sa stretol aspoň jedenkrát s touto otázkou.“

Chémia je však fascinujúca aj mimo týchto tém, čo Ivan pravidelne dokazuje. Spomína, že existujú rôzne pokusy, ktoré obdivuje, ale aj také, pred ktorými má rešpekt. „Niektoré sa aj ja málokedy odvážim robiť,“ priznáva a ako príklad uvádza prácu s bielym fosforom, ktorý je na vzduchu samozápalný a veľmi ťažko sa dá uhasiť, alebo s karcinogénnymi dichromanmi, či jedovatým arzénom. „To sú veci, pred ktorými mám rešpekt. A, samozrejme, tie sa na strednej škole neukazujú.“

Viete, či má voda chuť alebo farbu?

Nielen ľudia na internete, ktorí Ivanovým videám priniesli milióny zhliadnutí, si tieto experimenty obľúbili, ale aj jeho študenti, ktorí mu kladú na hodinách veľmi zaujímavé otázky. A aj na tie sa rozhodol hľadať odpovede a nájdete ich v jeho novej knihe s názvom Vedecké okienko.

„Mám extrémne rád, keď sa ma študenti pýtajú, dá sa povedať divné otázky, ktoré niekedy ani nesúvisia s výukou.“ Začal si ich spisovať a pridal aj ďalšie, ktoré mu skrsli v hlave. A odpovede na ne by ste mali poznať aj vy. Tak schválne, viete, prečo modriny menia farbu, čo sa stane, keď zhodíme mincu z mrakodrapu, alebo či má voda chuť alebo farbu?

Napríklad, raz na hodine pri preberaní chemických väzieb sa zamyslel nad tým, prečo mince smrdia. Odpoveď vás možno zaskočí, keďže samotný kov nemá žiadnu vôňu. Prečo teda majú mince svoj charakteristický pach? Môže za to olej pochádzajúci z našej kože, ktorý sa na nich rozkladá.

Ivana fascinujú aj náhodné vynálezy, ako napríklad vznik zápaliek. „Objavil ich jeden pán lekárnik, keď zmiešal jednotlivé zmesi drevenou paličkou a zrazu sa mu zapálila.“ Čo vás možno prekvapí ešte viac, je fakt, že zápalky boli objavené až o 50 rokov neskôr ako zapaľovač.

Tento jednoduchý experiment zvládnete aj doma

Ivan obľubuje experimenty a z jeho pohľadu sú najzaujímavejšie tie, ktoré na prvý pohľad vyzerajú jednoducho, ale niekto ich dokáže naškálovať. „Internet je plný pokusov, napríklad so sloňou zubnou pastou, kedy sa vytvorí obrovské množstvo peny na základe rozkladu peroxidu vodíka. Väčšinou sa na demonštračné účely pridáva 10 až 20 mililitrov peroxidu. Ale mňa veľmi fascinujú pokusy, kedy tam niekto vmieša 10 litrov peroxidu. V tom prípade je výsledok tak 100-krát väčší.“ Prirovnal ho k pene po hasičských autách, ktorá je taká masívna, že sa môžete kúpať. A ak vás tento pokus zaujal, dobrou správou je, že ho môžete vyskúšať.

„Ak nahradíte niektoré z chemikálií, môžete ho urobiť aj vy doma. Stačí použiť 3 % peroxid, ktorý bežne kúpite v drogérii a slúži na odfarbenie vlasov. Obyčajné droždie zalejete horúcou vodou a nalejete ho do peroxidu. Pridáte ešte trochu jari a máte úplne rovnaký experiment v bežných domácich podmienkach,“ vysvetľuje jeho postup.

Prináša odpovede na 100 otázok z bežného života

A fascinujú ho nielen experimenty, ale aj náš všedný svet. „Veľmi ma baví prepájať jednoduché otázky a snažiť sa ich komplexnejšie vysvetliť,“ opisuje, ako pristupoval k tvorbe svojej knihy Vedecké okienko, ktorá vyšla na prvý školský deň nového školského roka pod taktovkou vydavateľstva INTEREZ MEDIA.

Nemusíte sa báť, že by ste jej nerozumeli, je písaná takým spôsobom, aby si z nej každý niečo odniesol. „Aj niekto, koho chémia absolútne nebavila a sú to pre neho iba výpočty, vzorce a poučky, si v nej nájde množstvo zaujímavostí," Ivan dodáva, že do celej knihy zahrnul asi len jednu reakciu. Prináša však 100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás.

