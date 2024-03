Účastník nudistickej plavby prezradil pikantné detaily. 7-dňový výlet stojí 2300 eur, nahí nemôžete byť len na týchto miestach

Na sociálnej sieti Reddit viete natrafiť na rôznorodých ľudí, ktorí boli účastníkmi rôznych bizarných situácií. Nedávno sa jeden muž zo Spojených štátov amerických pochválil, že absolvoval sedemdňovú plavbu loďou, na ktorej si vyše 2-tisíc ľudí užilo pobyt na mori s nezvyčajnou podmienkou. Po celý čas sa po priestoroch výletnej lode mohli pohybovať výhradne nahí.

Nudistická plavba loďou je určená len pre tých, ktorí naozaj nemajú žiadne zábrany a neprekáža im promenádovať sa pred ostatnými v Adamovom či Evinom rúchu. Niečo také absolvoval aj 67-ročný Američan, ktorý sa na sociálnej sieti Reddit rozhodol odpovedať na zvedavé otázky ostatných používateľov, všimol si web Unilad.

Keď kapitán zavelí, všetci idú donaha

Ako prezradil, za 7-dňovú plavbu loďou zaplatil 2 500 amerických dolárov (takmer 2 300 eur) a okrem neho si ju užívalo aj vyše 2-tisíc ďalších naháčov. Plavby organizuje napríklad americká cestovka Bare Necessities Tour & Travel. Ako to funguje?

Wisecommenter2, ako neznámy muž na Reddite vystupuje, vysvetlil, že na samotnú loď prídu ľudia, pochopiteľne, oblečení. No akonáhle sa loď z prístavu vyberie na otvorené more, kapitán cez rozhlas vyhlási, že účastníci plavby sa môžu vyzliecť úplne donaha.

V daný moment tak drvivá väčšina moreplavcov zhadzuje všetko oblečenie a jedinými kúskami textilu (ak to tak môžeme nazvať) na ich telách sú topánky, sandále alebo plážové šľapky.

Oblečenie je povinné len na týchto miestach

Samozrejme, nahá plavba nie je úplne nahá. Sú totiž miesta, kam ste tak, ako vás stvoril sám Pán Boh, vkročiť nemohli. Boli nimi hlavná jedáleň a reštaurácie so špecialitami. Ako ale dodal, neboli to len tieto miesta. Účastníci plavby sa s príchodom večera obliekali do šiat aj na iných miestach, keďže celý deň strávili na lodi bez oblečenia.

Zákaz smartfónov

Z ďalších pravidiel, ktoré 67-ročný účastník plavby v príspevku na Reddite spomenul, bol zákaz mobilných telefónov. Zakázané bolo podľa neho zhotovovať akékoľvek fotografie cudzích osôb a ako podotkol, väčšina ľudí mobil so sebou ani nemala, ale užívali si voľnosť bez smartfónov.

Na lodi neboli úplne všetci nahí. Napríklad, posádka, ktorá sa o hostí starala, pracovala oblečená. No a čo ostatní účastníci? Ak vás zaujímalo vekové zloženie naháčov na lodi, tak uviedol, že plavbu si užívalo veľa mladých párov, drvivá väčšina účastníkov ale mala v priemer od 50 do 70 rokov. Podotkol tiež, že na lodi spoznal veľa homosexuálnych mužov, čo ho ale prekvapilo, nespoznal žiadne lesby.