Ubytovanie tu stojí aj 6,50 eura, na deň vám stačí 24 eur: Toto je superlacná destinácia, kde si užijete jesennú dovolenku

Aj keď to podľa horúčav, ktoré vládnu vonku, nevyzerá, pomaly ale isto nás čaká rozlúčka s letom a privítame jeseň. Ak ste počas tohto obdobia ešte nikdy nevyrazili na dovolenku, skúsime vás inšpirovať novým rebríčkom miest, ktorý vytvorila požičovňa áut DiscoverCars v zámere nájsť lacné miesta na jesennú dovolenku, upozornil magazín Time Out.

Pri svojom zbere informácií vychádzala z priemerných cien hotelov za týždennú dovolenku, z cien v reštauráciách, ale brala do úvahy aj taký faktor, akým je počasie. Čo je v jeseni dôležité, keďže asi nikto z nás nechce stráviť svoju dovolenku len ukrývaním sa pred dažďom.

Len 24 eur na deň

Napriek tomu, že top desiatku rebríčka tvoria miesta po Európe, prvé miesto obsadil marocký Marrákeš. Pre nás Slovákov ho môžeme označiť za exotickú destináciu a niekoho tu môže dokonca čakať šok. No ak sa do Marrákeša vyberiete, nezabudnite si so sebou pribaliť dávku otvorenosti k spoznávaniu novej kultúry a je veľká pravdepodobnosť, že vás očarí.

Okrem toho nemusí zruinovať váš rozpočet. Ako uvádza portál Budget Your Trip, ktorý združuje priemerné náklady cestovateľov, ak patríte medzi tých nízkonákladových, na deň by vám tu mohlo stačiť príjemných 24 eur. V tejto sume sú už zahrnuté náklady na ubytovanie, jedlo aj dopravu. No ak navštívite miestne trhy, pripravte sa na nekonečné zjednávanie, inak zaplatíte viac.

Pár eur na noc

Pozreli sme sa, ako je to s cenami ubytovania v Marrákeši v praxi. Do vyhľadávania na Bookingu sme zadali prvú októbrovú noc a hľadali sme najlacnejšie izby pre dve osoby. Ich ceny aktuálne začínajú na 13 eurách, čo znamená 6,50 eura na osobu. No treba počítať s tým, že za túto cenu dostanete aj adekvátne služby. No ak chcete, aby bol váš výlet hlavne lacný, vidíte, že v Maroku sa to vážne dá.

Ak máte vyšší rozpočet, na výber máte z celého radu rôznych ubytovaní, či už priamo v starom meste Medina, alebo v modernejších častiach Marrákeša.

Letecky sa sem dostanete napríklad priamym letom z Budapešti.