Dreváreň prestavaná na ateliér. Dvojpodlažný loft pri Banskej Bystrici predstavuje unikátny spôsob ekologického bývania

Ako je možné, že väčšina jedinečného bývania je na strednom Slovensku, konkrétne v okolí Banskej Bystrice alebo Štiavnice? Možno za to môže umelecko-dizajnérska atmosféra samotného miesta.

Ateliér Eliška nachádzajúci sa v obci Staré hory pri Banskej Bystrici tvorí unikátne vybudovaný priestor, ktorý jeho architektka príležitostne využíva ako ateliér alebo „showroom“ pre klientov. Obsahuje množstvo originálnych interiérových prvkov a je vzorovým projektom tzv. „kompaktnej architektúry“.

Otvorený koncept ubytovania

Loft disponuje samostatným vchodom, takže poskytuje dostatok súkromia pre kohokoľvek. Osamelých spisovateľov, zamilované páry, rodiny s deťmi i manželov na dôchodku.

Ateliér Eliška predstavuje otvorený koncept ubytovania. Spoločenské priestory sa nachádzajú na prízemí. Spálňa je umiestnená na vyvýšenej galérii v tom istom priestore. Súčasťou otvoreného priestoru je aj kompletne zariadená kuchyňa.

Ubytovanie disponuje štyrmi lôžkami v jednom spoločnom otvorenom priestore. Na prízemí sa nachádza rozkladací gauč a na poschodí zasa 2-lôžková posteľ. Samostatný a oddelený priestor, samozrejme, tvorí kompletne zariadená a funkčná kúpeľňa s WC a sprchovacím kútom.

Jednoduchý, no funkčný priestor

Mohlo by sa zdať, že Ateliér Eliška je mimoriadne nenáročným a jednoduchým bývaním. Je to naozaj tak. Avšak, je nielen maximálne funkčná a praktická, ale má v sebe unikátne čaro útulného ubytovania, aké len tak hocikde rozhodne nenájdete.

Na stavbe je cítiť prítomnosť odborníka, pretože celý priestor je premyslený do najmenších detailov tak, aby vytváral komfortný a praktický priestor na krátkodobé i dlhodobé bývanie.

Obývačka i kuchyňa vytvárajú nielen spoločné priestory, kde viete tráviť čas s blízkymi a rodinou. Väčšina nábytku má však niekoľko funkcií. Úložné priestory v spoločných priestoroch napríklad slúžia aj ako schody do hornej časti minidomu.

Sedačka v obývačke môže tiež poslúžiť aj ako klasická spálňa s rozťahovacím gaučom. Ostrovček v kuchynskom kúte zase ako funkčná jedáleň pre spoločné raňajky, obedy i večere. Konferenčný stolík v spoločnom priestore môže tiež poslúžiť ako jedálenský.

Maximálne jednoduché a praktické. Minimalistické a komfortné. Nadčasové a originálne. Všetko spojené v jednom jedinom priestore o veľkosti necelých 50 m2. Veľmi sofistikované, čo poviete?

Ekologické prvky všade navôkol

Čo nás mimoriadne teší, je že opäť tu máme príklad ekologického ubytovania. Moderná drevostavba je vystavaná z prírodných stavebných materiálov. Medzi jej hlavné stavebné prvky patrí slama, konope a hlinené omietky.

Kúrenie v ateliéri je zabezpečené elektrickými fóliami, ktoré sa nachádzajú priamo v hlinených omietkach. No počas zimných mesiacov si musíte prikúriť.

Ako na to? Unikátnou 100-ročnou nórskou liatinovou pecou, ktorá je sama o sebe dokonalým dizajnovým prvkom. A, samozrejme, drevom, ktoré pre vás majiteľka pripravila. Vytvoríte si tak neopakovateľnú atmosféru severských zím pri praskajúcom dreve v ohni.

Nádych udržateľného bývania

Celé vybavenie minidomčeka mi pripomína ready-made alebo found footage umenie. Je krásne, originálne a pravdepodobne vyrobený presne na mieru, presne do tohto priestoru.

Obsahuje niekoľko prvkov, ktoré sú, samozrejme, súčasťou dizajnovej identity, no pôsobia priemyselne stroho. Veci akoby zo zvyškových materiálov a produktov. Čo je ale zaujímavé v tom najlepšom možnom zmysle slova.

Napríklad sivé plechové vchodové dvere, vstavané príborníky, zaťahovacie dvere ši potrubia a batérie v kúpeľni. Udržateľné, dômyselné, jediné svojho druhu a majstrovsky zladené do najmenších detailov.

Moderno-historické dvojičky v jednom dvore

Záhrada Ateliéru Eliška je spoločná aj pre susednú Drevenicu Inga. Práve k nej je Ateliér pristavaný. Na jeho mieste predtým stála bývalá dreváreň.

Najzaujímavejším prvkom tohto ubytovania je práve toto spojenie. Zatiaľ čo Drevenica Inga je tradičným príkladom stavania domčekov z drevených masívov, Ateliér Eliška je ako jej moderné dvojča. Spoločne tak vytvárajú dokonalý kontrast architektúry minulosti a prítomnosti. Obe sú v podstate drevenicami. Len jedna je starká tej druhej.

Ak si teda chcete urobiť výlet v skupinke, v prípade voľných termínov je možné obe ubytovania využiť spolu ako dvojdom. Opäť, veľmi praktické. Obe sa tak stávajú dokonalým obrazom tejto doby, keď sa navraciame k dobám minulým. K tradíciám a k životnému štýlu v symbióze s prírodou, nie proti nej.

Bonusy Ateliéru Eliška

Ako bonus pre vás majitelia pripravili jednoduché detské ihrisko, ktoré je v prípade, že cestujete s deťmi, naozaj neoceniteľným benefitom. Deti sa tu môžu do sýtosti vyšantiť a unaviť pred večerným spánkom. A rodičia si zase môžu vychutnať pohár dobrého vínka.

Hostitelia sa taktiež zaviazali k dodržiavaniu 5-krokového upratovania, čo je v dnešných časoch ďalším užitočným prvkom ubytovania. Navyše, zárukou kvality a spokojnosti je aj fakt, že hostiteľ patrí do elitnej skupiny superhostiteľov. Z toho vyplýva, že žiadne nepríjemné prekvapenie vám teda rozhodne nehrozí.

Dokonalá symbióza s prírodou

Ateliér Eliška umožňuje vďaka veľkým preskleniam nádherné výhľady a jedinečný kontakt s okolitou prírodou. Je naozaj príkladom kompaktnej architektúry splývajúcej s okolitým prostredím.

Nenarúša prirodzený charakter prírody navôkol a neprispieva k jej znečisťovaniu. Dokonale splýva aj so staršou architektúrou, s ktorou je spojená. Dominuje v nej skromnosť, útulnosť, praktickosť a minimalizmus, ktoré v žiadnom prípade ubytovaniu neuberajú na pohodlí a komforte.

Ak sa teda chystáte na zimnú dovolenku, alebo potrebujete zmeniť prostredie home-officu na viac prírodné, rozhodne zájdite do srdca Slovenska. Môžete tu nerušene pracovať a oddychovať zároveň.

Ateliér Eliška je miestom so staronovou dušou. Dýcha históriou i súčasnosťou. Všetko v nej je podčiarknuté dômyselnými detailmi a doplnkami. Je esteticky krásnym a inšpiratívnym zážitkom.

Čo môže byť lepším darčekom na akúkoľvek príležitosť ako zážitok? Narodeniny, meniny, Valentín, výročie, Vianoce či obyčajná zimná dovolenka alebo víkendová lyžovačka bude v tomto ubytovaní dokonalým oddychom.

Ktovie, možno ešte nejaký ten termín v tomto idylickom prírodnom prostredí nájdete ešte do konca roka. My rozhodne odporúčame tráviť najbližšie mesiace doma – na Slovensku. Nielen preto, že cestovanie je aktuálne pomerne zložité, no hlavne preto, aby sme podporili domácich podnikateľov i ekonomiku ako takú.