Bývajte ako v knižnici: Apartmán v historickom centre Banskej Štiavnice spája moderný dizajn s retro prvkami

Eleuzína je názov komplexného projektu – iniciatívy, ktorá tvorí kultúrne centrum v Banskej Štiavnici. Od svojho založenia bolo a je ambíciou tohto projektu vytvárať priestor pre kvalitnú kultúru a stretnutia návštevníkov a obyvateľov Štiavnice v príjemnom a pohostinnom prostredí.

Celá táto myšlienka vznikla v prekrásnom renesančnom meštianskom dome historického centra mesta. Nie to však len taký obyčajný dom. Je to priestor určený na prednášky, autorské čítania, verejné diskusie i workshopy. Nachádza sa tu aj klubové kino, kde si môžete pozrieť dobrý film.

Eleuzína je zároveň priestorom, kde sa odohralo množstvo skvelých koncertov a hudobných podujatí. Príkladom môže byť úspešný projekt imerzného divadla – Kosmopol. Počas tohto podujatia sa objekt rodinného domu prostredníctvom kulís premieňa na obraz Štiavnice na začiatku 20.teho storočia.

No a napokon, tento jedinečný meštiansky dom slúži aj na účely ubytovania. Keďže my sa v našich článkoch venujeme tým jedinečným, aj toto ubytovanie je vskutku originálne. Jeho základ totiž tvoria knihy. Veľa, veľa kníh.

Eleuzína sa nachádza v samom centre Banskej Štiavnice. Je to len na skok od Radničného námestia a mimoriadne obľúbenej reštaurácie a kaviarne Divná pani. Z okien tohto zaujímavého loftu máte výhľad na jedno z najobľúbenejších miest všetkých umelcov a mnohých Slovákov. V tomto smere pripomína síce zmenšenú, ale krásnu, verziu stovežatej Prahy. Strecha na streche, vežička za vežičkou z vtáčej perspektívy.

Napriek tomu, že sa nachádza takmer v samotnom centre mesta, nepôsobí ako typický mestský byt. Práve naopak. Protiľahlá strana bytu je otočená smerom do dvora. Tu sa všetkým návštevníkom otvárajú idylické výhľady na všadeprítomný okolitý les. Akokoľvek neuveriteľne to môže znieť, ide o akýsi oxymoron v bývaní. Eleuzína je mestský byt v lone prírody.

Bývajte ako v knižnici

Štedrý byt o rozlohe približne 100 m2 sa nachádza v podkroví miestneho nezávislého kultúrneho centra. Vchádzate doň cez samostatný vchod, ktorý vás zavedie do nekonečnej knižnej nirvány. Bezprostredne po otvorení dverí sa budete cítiť ako v inom svete. Doslova.

Knihy sú logicky prvým výrazným prvkom, ktorý si pri vstupe do tohto knižného raja všimnete. Usporiadané v tmavohnedých drevených policiach pripomínajú priestranné uličky mestskej knižnice. Tieto police ukrývajú nekonečné množstvo zaujímavých príbehov.

Ako druhý si všimnete rebrík s jasným účelom: dosiahnuť aj tú najzapotrošenejšiu knihu v hlbinách Eleuzíny. Budete sa tu cítiť takmer ako v nekonečnom knižnom bludisku, z ktorého sa nechcete vrátiť do reality. Myslím, že to pochopí každý vášnivý knihomoľ. Stačí jediný pohľad na na Eleuzínu a už z nej nebudete chcieť odísť. Alebo sa do nej minimálne zakaždým, keď budete v Štiavnici, vrátite.

Ešte jedna vec je na Eleuzíne výnimočná. Nikdy neviete, kedy na niekoho z vašich spolubývajúcich natrafíte. Teraz sa asi pýtate, ako je to možné. Úplne jednoducho. Postele sú totiž „poschovávané“ za nejednou stenou vytvorenou z desiatok kníh.

Má 2 spálne, 6 lôžok a dokáže ubytovať až 9 hostí

Byt dispozične pozostáva z dvoch spální. V prvej sa nachádzajú dve jednolôžkové postele a v druhej jednolôžková izba s manželskou posteľou. Okrem toho k nej patria aj tri jednolôžkové postele, pohovka a matrac na podlahe.

Jedna izba v tomto priestrannom byte je však súkromná, čím ešte viac zvyšuje tajomno tohto miesta. Ďalším príznačným prvkom Eleuzíny je obrovský otvorený priestor. Veľké podkrovie je dômyselne prepojené kuchynským kútom a výrazným červeným ostrovom v strede miestnosti.

Celý tento unikátny loft je podobný skôr hostelu. Nie z hľadiska kvality, ale z hľadiska jeho otvoreného spoločenského priestoru, ktorý je bezpochyby ideálny na socializáciu. Práve tento fakt ho predurčuje k tomu, aby dokázal slúžiť ako ubytovanie pre väčšiu skupinu ľudí.

Rustikálny retro štýl

Minimalistické biele steny sú dômyselne skombinované s drevenými trámami a policami kníh. Vytvárajú kontrast typický pre rustikálny architektonický štýl. Byt tak pôsobí, ako keby ste sa nachádzali v starej stodole s vysokými šikmými stropmi alebo v starom dedinskom mlyne.

Túto uniformitu a monochromatickosť dizajnu zmäkčuje doplnková farba v podobe červenej. Tá sa nachádza nielen na kuchynskom ostrove, ale aj na jednej z pohoviek. Červená farba, retro nábytok, orientálne koberce a kvetované kreslá v nás vyvolávajú pocit príjemnej nostalgie.

Aj vám tento byt pripomína moderný koncept tradičného bývania vašich starých rodičov? Samozrejme, len v pozitívnom slova zmysle. Tento pocit ešte viac umocňujú nekonečné police kníh umiestnené všade navôkol.

Galéria i kaviareň v jednom

Pridanou hodnotou tejto lokality a ubytovania je rozhodne dvor. Nie v každom mestskom bývaní máte to šťastie, že si môžete vychutnať pohľad z vlastnej terasy. Záhrada je ideálnym priestorom na príjemné pikniky počas horúcich letných dní. Je vynikajúcim priestorom na organizáciu už spomínaných kultúrnych podujatí nielen pre návštevníkov ubytovania, ale aj pre širokú verejnosť.

Na dvore sa nachádza aj záhradná kaviareň s panoramatickým výhľadom na krásy romantickej Banskej Štiavnice. Táto kaviareň je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho centra Eleuzína. Jej doménou je etická káva od lokálneho pražiara, kvalitné vína či vegánske a vegetariánske snacky.

Lepšie raňajky by ste si v Banskej Štiavnici ani len nemohli priať. Pokojnú atmosféru tohto idylického prostredia dotvára aj príjemný tieň vytvorený z korún košatých stromov.

Mesto kultúry, lásky i turistiky

Každý, kto už niekedy navštívil Štiavnicu vie, že v meste cítiť zvláštnu atmosféru spriaznenosti. Nie náhodou získala status jedného z najkrajších miest Slovenska. Jej romantické uličky ukrývajú množstvo architektonicky zaujímavých domčekov v kopcoch, vynikajúcich reštaurácií a kaviarní.

Pre všetkých zamilovaných toto mesto ponúka atrakciu v podobe Banky lásky. Práve tu bývala Sládkovičova Marína, keď jej samotný básnik napísal najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete. Všetci však vieme, ako tento príbeh napokon skončil. To však nič nemení na tom, že Štiavnica patrí medzi najromantickejšie mestá Slovenska.

Obľúbenými miestami mnohých vášnivých cestovateľov sú neďaleký tajch Klinger, Štiavnický Betlehem, Banícke múzeum, Starý a Nový zámok, Botanická záhrada či Kalvária. Nájdete tu aj množstvo vodopádov, turisticko-náučných chodníkov, rozhľadní a vrchov. No a pre priaznivcov zimných športov je dispozícii hneď niekoľko lyžiarskych stredísk.

Banská Štiavnica je dôkazom toho, že aj v menšom meste to niekedy žije omnoho viac ako v dvoch najväčších mestách Slovenska. Nielen z hľadiska kultúrnych podujatí, ale aj v rámci cestovného ruchu. Dôkazom je aj štýlové a unikátne ubytovanie v priestoroch kultúrneho centra Eleuzína. O tom niet najmenších pochýb.