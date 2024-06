Týchto 7 chýb pri obliekaní nikdy nerobte. Stačí, že urobíte jednoduchú vec a zostarnete aj o 10 rokov

Je pravda, že vek v žiadnom prípade nedefinuje to, aká ste a ani to, ako by ste sa mali obliekať. Určite ste však počuli o rôznych trikoch či tipoch, čo by ste nemali robiť, ak nechcete pôsobiť zbytočne staro. Možno niektoré z chýb robíte nevedomky aj vy a vôbec ste o tom nevedeli.

Vaše oblečenie o vás tvorí prvý dojem. Samozrejme, nie je správne súdiť ľudí na základe toho, ako sa obliekajú, ale pokiaľ chcete určitým spôsobom pôsobiť, je dobré vedieť, čo robiť a čo naopak nie. Existuje hneď niekoľko bežných chýb, ktorých sa ženy s pribúdajúcim vekom dopúšťajú a možno v dôsledku toho vyzerajú oveľa staršie, než by si uvedomovali. Pár tipov spísal portál Hayden-Hill.

Príliš veľa čiernej farby

Je pravda, že čierna je nadčasová farba a často ju volia ženy, ktoré chcú vyzerať štíhlejšie. Ak jej však nosíte príliš veľa, môže vás zbytočne robiť staršou. Okrem toho budete vyzerať veľmi smutne a vyčerpane. Samozrejme, pár čiernych kúskov je úplne v poriadku. Čierne šaty, sukňa či kabát sú základné kúsky, avšak myslite na správne kombinácie.

Veci nízkej kvality

Nie každý má rozpočet na to, aby nosil tie najdrahšie látky, no pravdou je, že tie, ktoré už na prvý pohľad pôsobia lacno, váš vzhľad nevyzdvihnú. Vždy pozerajte, ako látka vyzerá na svetle.

Nesprávna spodná bielizeň

Ak nosíte podprsenku či nohavičky, ktoré vám veľkostne nesedia, prípadne nevyzerajú pod oblečením dobre, môžete si byť istá, že je to niečo, čo vám pridá roky navyše.

Oversize oblečenie