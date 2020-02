Týchto 10 filmov pre dievčatá dokonale nahliadnu do duší dospievajúcich žien

Život dospievajúcich dievčat dokáže byť ťažký. Niekedy možno aj viac, než si dospelí dokážu predstaviť. Okrem vlastných trápení, ktoré ich sužujú, čelia aj nátlaku okolia a spoločnosti, ktoré majú od nich určité očakávania. Či už sa radia medzi introvertky alebo extrovertné povahy, tieto filmy dokonale vystihnú ich myslenie alebo situácie, ktorým sú vystavované.

Konflikty so svojou rodinou, priateľmi alebo aj samými sebou, či snaha zapadnúť do spoločnosti môže dospievajúcich zaviesť na nesprávne chodníčky alebo vystaviť nepochopeniu okolia. Aj keď sa vám môže zdať, že to prežívate iba vy, práve tieto snímky vás utvrdia v tom, že v tom nie ste samé.

Lady Bird (2017)

ČSFD: 67 %

IMDb: 7,4/10

Christine je mladé rebelujúce dievča, o čom svedčí aj to, že si sama hovorí Lady Bird. Najkomplikovanejší vzťah má so svojou mamou, ktorá sa jej však snaží dať všetko, čo dokáže. Pod jej drsným vonkajškom sa však ukrýva citlivá duša, ktorá sa vyrovnáva so všetkými strasťami dospievania.

Režisérka Greta Gerwig pracovala pri natáčaní so svojimi vlastnými spomienkami na stredoškolské časy a s materiálmi, ktoré mala z tej doby odložené. Snímka získala 5 nominácií na Oscara a uspela v dvoch hlavných kategóriách na Zlatých Glóbusoch.

Malé ženy / Little Women (2019)

ČSFD: 82 %

IMDb: 8,1/10

O tom, že úloha zachytenia dievčenských charakterov režisérke Grete Gerwig sadol, svedčí aj snímka Malé ženy. V poradí už jedenástej adaptácii rovnomenného románu Louisy May Alcott sa jej podarilo vykresliť rôznorodosť osobností štyroch sestier najautentickejšie a spôsobom, že si ich príbeh divák okamžite obľúbi.

Malé ženy sú príbehom štyroch sestier, ktoré sledujeme vyrastať a následne bojovať za dosiahnutie svojich cieľov. Každá z nich je iná, napriek tomu majú množstvo spoločného. Okrem iného sú ambiciózne a snažia sa v dobe, kedy sú ženy postavené v spoločnosti na druhé miesto, niečo dokázať.

My deti zo stanice Zoo / We Children from Bahnhof Zoo (1981)

ČSFD: 78 %

IMDb: 7,6/10

Snímka vychádzajúca zo skutočnosti, ktorá by spolu s rovnomenným filmom mala byť povinnou pre každého dospievajúceho jedinca. Film nás zavedie do Berlína na konci sedemdesiatych rokov. 13-ročná Christiane F. sa chce vymaniť z nudy pomocou zapadnutia do sveta teenagerov, nie však najideálnejším spôsobom.

Keď je odmietnutá, stretáva skupinu mladíkov, ktorá jej zmení život. Vďaka nim okúsi heroín, na ktorom sa postupne stáva závislá. Rovnako, ako na jednom z chlapcov. Pre to, aby si mladé dievča dokázalo na drogy zarobiť, je ochotné urobiť naozaj všetko. Aj prostitúciu, ktorá sa odohráva na najväčšej berlínskej železničnej stanici – Zoo.

Život Adéle / Blue Is the Warmest Color (2013)

ČSFD: 80 %

IMDb: 7,7/10

Adéle je mladé dievča, ktoré sledujeme v čase dospievania a hľadania samej seba. Zažíva prvú lásku a sexuálne skúsenosti. Zásadne ovplyvní jej život stretnutie s Emmou, do ktorej sa zamiluje.

Snímka si vyslúžila obrovský festivalový úspech. Príbeh Adéle zaujme predovšetkým svojou autenticitou a úprimnosťou, ktorú je z jej konania cítiť. A napriek tomu, že jej dospievajúci život nie je jednoduchý, dokáže si ho naplno užívať a dospieť v ambicióznu ženu.

8. trieda / Eighth Grade (2018)

ČSFD: 67 %

IMDb: 7,4/10

Kayle je v poslednom ročníku pred nástupom na strednú školu. S tínedžerským vekom prichádzajú aj nové trápenia, doma aj v škole medzi priateľmi. Snímka je sondou do duše dospievajúceho dievčaťa, ktoré sa stretáva s bežnými, a pre každé dievča dobre známymi, problémami.

The Edge of Seventeen (2016)

ČSFD: 71 %

IMDb: 7,3/10

Nadine a Krista sú najlepšie kamarátky až do chvíle, keď Nadine zisťuje, že Krista chodí s jej bratom. Ako to počas veku dospievania býva, považuje to za zradu a rozpúta medzi nerozlučnými priateľkami vojnu. The Edge of Seventeen ukazuje krehkosť vzťahov počas dospievania a ako ich dokáže narušiť aj zdanlivá maličkosť.

Denník pubertiačky / The Diary of aTeenage Girl (2015)

ČSFD: 59 %

IMDb: 6,9/10

Minnie je 17-ročné dievča, ktoré spoznáva všetko, čo tento rok ponúka, no túži najmä po láske a zapadnutia do spoločnosti. Komplikácie nastávajú vo chvíli, keď si začne milostný románik s priateľom svojej mamy. Film je zasadený do obdobia 70. rokov v San Franciscu a získal ocenenia na filmových festivaloch Berlinale a Sundance.

Spring Breakers (2012)

ČSFD: 49 %

IMDb: 5,3/10

Dospievanie sa často nesie prostredníctvom skúšania neprístupných vecí v snahe zažiť čo najväčšie dobrodružstvo. Snímka Spring Breakers autenticky zachytáva toto rebelské obdobie štyroch stredoškoláčok, ktoré sú schopné pre to, aby mohli ísť na dovolenku, urobiť čokoľvek. Dokonca aj získať peniaze pomocou krádeže. Vďaka miestnemu gangstrovi, ktorý ich dostáva z väzenia, zažívajú výlet plný zážitkov, na ktoré nikdy nezabudnú.

Protivné baby / Mean girls (2004)

ČSFD: 60 %

IMDb: 7,0/10

Cady strávila svojich prvých pätnásť rokov v africkej džungli a učila sa doma. Po presťahovaní do veľkomesta však prichádza na strednú školu, kde si musí zvykať na horšie podmienky, než ktoré videla u zvierat v divočine. Život dospievajúcich na strednej nie je jednoduchý a ako sama zisťuje, dievčatá vedia byť naozaj kruté a sebecké. Najmä, ak sa im páči rovnaký chlapec.

Zostaň so mnou / If I Stay (2014)

ČSFD: 67 %

IMDb: 6,7/10

Mia žije usporiadaný život so svojimi rodičmi a priateľom, ktorého má rada. Všetko sa mení vo chvíli, keď po autonehode zostane na lôžku a bojuje o život. Pomocou retrospektívy sa vraciame k jej najdôležitejším spomienkam a prežívame s ňou najväčšie trápenia, ktorým musí ako dospievajúce dievča čeliť.

Snímka ukazuje predovšetkým najtajnejšie sny dospievajúceho dievčaťa a ťažké rozhodnutie medzi láskou a štúdiom na prestížnej škole. Najväčšou otázkou však aj tak napokon zostáva, či sa jej zo život ohrozujúceho stavu podarí dostať.