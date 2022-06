Tvrdia, že by mohlo ísť o najväčší zvrat v seriáli: Fanúšikovia Stranger Things prišli s teóriou o postave Eddieho

Fanúšikovia Stranger Things, ktorí štvrtú sériu zhltli na jedenkrát, sa v týchto dňoch už pravdepodobne nemôžu dočkať 1. júla, kedy Netflix uvedie jej veľké finále. Diváci, ktorým koniec siedmej časti nedáva spávať, zatiaľ prichádzajú s novou virálnou teóriou, informuje Unilad.

Pomerne dôležitá časť jedného z príbehov odohrávajúcich sa v novej sérii Stranger Things sa točí okolo postavy Eddieho Munsona, ktorého stvárňuje herec Joseph Quinn. Diváci seriálu prišli s teóriou, podľa ktorej mal byť práve on ďalším z testovacích subjektov v laboratóriu v Hawkinse.

Ak vám Eddie prišiel spočiatku nesympatický, pravdepodobne ste si ku nemu veľmi rýchlo našli cestu. Svedčia o tom aj reakcie jeho fanúšikov na Twitteri, ktorí húfne pridávajú posty zamerané práve na túto postavu.

Niektorí ale zašli ešte ďalej a prišli s vlastným vysvetlením jeho minulosti, ktorá ak by sa potvrdila, by mohla byť poriadnym prekvapením.

I just found out a new theory. What if Eddie Munson might be 010 pic.twitter.com/1qZpaIi875

„Čo ak by Eddie Munson bol číslo 010?“ pýta sa jeden z divákov Stranger Things. Pridali sa aj ďalší, ktorí s nadšením dúfajú, že je to pravda. A ak áno, podľa niektorých by mohlo ísť o jeden z najväčších zvratov celého seriálu. A z čoho vychádzajú?

Ak zalovíte v pamäti, možno si spomeniete na jeho slová, v ktorých hovorí, že keď bol mladší, mal ostrihané vlasy na krátko. Teda presne ako Eleven a ďalšie deti v laboratóriu.

saw someone saying Eddie Munson from stranger things could be 010 coz he mentioned in ep1 that he used to have a shaved head!!

now I can’t stop thinking about it. would be the biggest plot twist if it is true🤯#StrangerThings4

— alin (@wtfALINstop) June 18, 2022