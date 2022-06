Užívali si horúce sado-maso chvíle, realita ale bola iná. Film Fifty Shades of Grey mal vyzerať úplne inak

Trilógia Päťdesiat odtieňov sivej, alebo ak chcete Fifty Shades of Grey, vyvolala svojho času vášnivé reakcie. Svojich divákov si ale nepochybne našla, o čom svedčí už aj samotný fakt, že boli sfilmované všetky tri knihy. Herečka Dakota Johnson teraz po rokoch prehovorila pre Vanity Fair o jej vzniku a opísala problémy, s ktorými bojovala počas natáčania, uvádza Unilad.

Vznik tejto erotickej drámy nazvala doslova a do písmena bojom. Dôvodom bolo, že si uvedomila, že sa pôvodne upísala úplne inej verzii filmu, než aká napokon vznikla.

Zaujala ju sexuálna téma

Zobrať túto nepochybne odvážnu filmovú úlohu sa rozhodla kvôli tomu, že je sexuálnou osobou, ako samú seba nazvala. „A keď ma niečo zaujíma, chcem o tom vedieť viac,“ práve kvôli tomuto impulzu povedala áno a vrhla sa do projektu.

Chcela to inak, robili sa úpravy na poslednú chvíľu

Herečka ale na pľaci zistila, že nakrúcanie nebude jednoduché. Dôvodom bolo, že do neho priamo zasahovala autorka knižnej predlohy, E. L. James. Napriek tomu, že bol scenár hotový, na poslednú chvíľu trvala na tom, že sa musí upraviť a zmeniť podľa jej predstáv. Johnson spomína, že James mala nad nakrúcaním jednoducho kontrolu.

„Vyžadovala, aby sa určité veci stali. Niektoré časti kníh ale vo filme nefungovali tak, ako v knihách.“ Ako príklad herečka, ktorá dala život hlavnej postave, uvádza vnútorný monológ, ktorý bol v niektorých momentoch až príliš gýčový. A koniec koncov, keď ho vysloví, urobí to iný dojem, ako keď je napísaný na papieri.

„Bol to boj, vždy,“ hovorí a spomína množstvo nezhôd, ktoré v štábe vládli, no ona o nich nemohla hovoriť, aby filmu neurobila zlú reklamu.

Zo scenára sa zachovala iba jedna scéna

Dopadlo to tak, že jediná scéna, ktorá bola zachovaná zo scenára Kelly Marcel bola tá, v ktorej sa pripravuje sexuálna zmluva medzi Anastasiou a Greyom. Podľa Dakoty Johnson je to napokon najlepšia scéna z celého filmu.

Aj keď to pri nakrúcaní herečka nemala jednoduché, skôr naopak a označila ho za psychotické, tak svoju účasť vo filme neľutuje. Dodala však, že ak by niekto dopredu vedel, ako bude nakrúcanie prebiehať, určite by do toho nešiel.