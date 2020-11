Novinka z dielne Netflixu by sa pokojne mohla označiť ako nenápadná, no nesmierne úspešná. Premiéru v knižnici obľúbenej streamovacej služby absolvovala len pred niekoľkými týždňami a podarilo sa jej rozpútať nemalý ošiaľ. Mohol za to z časti aj fakt, že za vytvorením seriálu stál tvorca kultového Sex v meste. No a vyzerá to tak, že na konte má ďalší hit. Netflix totiž v súvislosti s Emily In Paris ohlásil veľkú novinku.

Na toto čakali všetci fanúšikovia seriálu – Netflix si pár mesiacov od premiéry prvej série prekvapivo úspešného projektu Emily In Paris objednal aj druhú sériu. Do života Američanky žijúcej v Paríži tak nahliadneme (snáď) opäť o rok. Streamovacia služba o tom informovala prostredníctvom svojich profilov na sociálnych sieťach zdieľaním krátkeho videa. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Emily in Paris will return for Season 2! pic.twitter.com/QDOzpzjliz — Netflix (@netflix) November 11, 2020

Nejde pritom o žiadne veľké prekvapenie, keďže aj napriek veľmi zmiešaným reakciám kritikov si Emily In Paris veľmi rýchlo predplatitelia Netflixu obľúbili. Bolo preto len otázkou času, kedy sa ohlásenia druhej série dočkáme.

Seriál od tvorcu Sexu v meste

Tvorcom seriálu je Darren Star, z ktorého tvorcovskej dielne pochádza aj nesmrteľný Sex v meste (Sex and the City). A zatiaľ, čo jeho najznámejší produkt televíznej zábavy bol akousi poctou New Yorku, jeho nový počin je „zaľúbeným listom pre Paríž očami americkej dievčiny, ktorá tam nikdy nebola“, povedal o ňom v rozhovore pre The Hollywood Reporter.

Emily si získala obľubu svojím nenáročným námetom, ktorý zachutí najmä nežnejšiemu publiku, zlúsknuť za večer ho však dokážu aj muži. Viac o ňom sa dočítate v našom podrobnejšom článku, kde sme sa kvalitám seriálu venovali.

Zatiaľ nie je jasné, kedy produkcia druhej série odštartuje, aj vzhľadom na aktuálnu koronavírusovú situáciu v USA a Európe to však môže potrvať dlhšie. Ak ale pôjde všetko podľa plánov, tak by sme ju mohli uvidieť opäť o rok.