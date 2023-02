Po 12 dňoch našli v troskách v Turecku mŕtveho futbalistu Atsua. Po 296 hodinách objavili aj tri živé osoby

„S najhlbším zármutkom vám musím oznámiť, že dnes ráno sa žiaľ podarilo nájsť telo Christiana Atsua,“ napísal na Twitter jeho agent Nana Sechere.

It is with the heaviest of hearts that I have to announce to all well wishers that sadly Christian Atsu’s body was recovered this morning

My deepest condolences go to his family and loved ones. I would like to take this opportunity to thank everyone for their prayers and support

— Nana Sechere (@iAmNana7) February 18, 2023