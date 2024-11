Trump telefonoval s Putinom: Témou bola aj vojna na Ukrajine, ruskému prezidentovi odkázal nečakanú vec

Novozvolený americký prezident Donald Trump telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedol v nedeľu denník The Washington Post (WP) s odvolaním sa na nemenované zdroje. Podľa WP Trump šéfa Kremľa vyzval, aby neeskaloval vojnu na Ukrajine, ktorá od februára 2022 čelí ruskej invázii.

Trump počas diskusie o Ukrajine údajne Putinovi tiež pripomenul „značnú vojenskú prítomnosť Spojených štátov v Európe“, uviedol americký denník, ktorého správu prevzala agentúra Reuters.

Republikán už počas predvolebnej kampane tvrdil, že vojnu na Ukrajine dokáže ukončiť v „priebehu jedného dňa“, a to možne ešte pred nástupom do funkcie prezidenta. Doteraz ale nevysvetlil, ako by to dosiahol.

S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským telefonoval Trump podľa médií už v stredu po víťazstve v amerických prezidentských voľbách. Odvtedy podľa svojich slov hovoril s približne 70 svetovými lídrami.

K telefonátu so Zelenským sa vraj pripojil aj miliardár Elon Musk. Trump podľa serveru Axios ukrajinskému lídrovi povedal, že bude pokračovať v podpore Kyjeva, no do podrobností nezachádzal. Tento rozhovor bol údajne pre Zelenského uisťujúci.

Kremeľ v piatok informoval, že Putin je pripravený diskutovať s Trumpom o Ukrajine, ale to neznamená, že je ochotný zmeniť požiadavky Ruska na ukončenie vojny, pripomenula agentúra Reuters.

Telefonoval aj s nemeckým kancelárom

Novozvolený americký prezident Donald Trump v nedeľu telefonicky hovoril s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, uviedol Berlín a dodal, že sa lídri „dohodli na spolupráci v záujme návratu k mieru v Európe“. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry AFP.

Podľa kancelárovho hovorcu Steffena Hebestreita Scholz, ktorý sa zmieta v politickej kríze a začiatkom roka 2025 ho čakajú predčasné voľby, zablahoželal Trumpovi k volebnému víťazstvu.

„Obaja si vymenili názory na nemecko-americké vzťahy, ako aj na súčasné geopolitické otázky. Kancelár zdôraznil ochotu vlády pokračovať v desaťročia trvajúcej úspešnej spolupráci medzi vládami oboch krajín,“ uviedol Hebestreit. „Dohodli sa tiež, že budú spolupracovať na obnovení mieru v Európe,“ dodal.

Trumpovo zvolenie má potenciál zvrátiť takmer trojročný konflikt na Ukrajine, keďže trvá na rýchlom ukončení bojov a spochybňuje mnohomiliardovú podporu, ktorú Washington poskytuje Kyjevu.

Trump počas svojej predvolebnej kampane opakovane sľuboval, že rýchlo ukončí vojnu na Ukrajine – dokonca ešte predtým, ako zloží prísahu -, ale bez toho, aby podrobne opísal svoje kroky, uvádza AFP.

Trump medzitým hovoril aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a vyzval ho, aby nestupňoval vojnu na Ukrajine, informoval v nedeľu denník The Washington Post.

Trump počas svojho predchádzajúceho funkčného obdobia v Bielom dome „nadával“ spojencovi NATO Nemecku za nedostatočné výdavky na obranu, ako aj za obchod a iné problémy.

Scholz už v stredu zablahoželal Trumpovi a vyzval ho, aby pokračoval v úzkych transatlantických vzťahoch, pričom mu povedal: „Spolu je nám lepšie.“